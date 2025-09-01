- Publicitate -

Rezultate extragerii Loto 6/49 de duminică, 31 august 2025

Ciprian Pap
Autor: Ciprian Pap

Data:

Duminică, 31 august 2025, au avut loc noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Numerele câştigătoare

  • Loto 6/49: 37, 4, 30, 33, 6, 19
  • Joker: 40, 6, 20, 19, 1 +3
  • Noroc Plus: 2, 7, 3, 9, 3, 5
  • Loto 5/40: 14, 5, 26, 30, 13, 22
  • Super Noroc: 0, 0, 0, 1, 1, 8
  • Noroc: 8, 7, 3, 8, 7, 1, 8

Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro), în timp ce la Joker, la aceeași categorie, se înregistrează un report de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro).

