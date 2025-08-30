Incendiu, sâmbătă după amiază, la o locuință din Poiana Câmpina

Sâmbătă, 30 august, un incendiu s-a produs la o locuință din comuna Poiana Câmpina. A ars acoperișul construcției pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Până la această oră, pompierii prahoveni nu au stabilit cauza producerii incendiului.

La fața locului, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Se intervine pentru lichidarea focului.

„Pompierii Detașamentului Câmpina, cu sprijinul colegilor de la Garda de Intervenție Băicoi, acționează pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din Poiana Câmpina, pe strada Gării.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unei locuințe, pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. Pompierii au acționat, imediat, pentru localizarea incendiului și protejarea vecinătăților, în acest moment pericolul propagării incendiului fiind înlăturat. Se lucrează pentru lichidarea acestuia.

Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime. Cauza probabilă de incendiu va fi stabilită ulterior, la finalizarea intervenției”, a transmis ISU Prahova.