- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Incendiu, sâmbătă după amiază, la o locuință din Poiana Câmpina

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Sâmbătă, 30 august, un incendiu s-a produs la o locuință din comuna Poiana Câmpina. A ars acoperișul construcției pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. Din fericire nu au fost înregistrate victime. Până la această oră, pompierii prahoveni nu au stabilit cauza producerii incendiului.

- Publicitate -

La fața locului, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Se intervine pentru lichidarea focului.

„Pompierii Detașamentului Câmpina, cu sprijinul colegilor de la Garda de Intervenție Băicoi, acționează pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o locuință din Poiana Câmpina, pe strada Gării.

La fața locului, au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Miliția Consumatorului

Sala de așteptare din Gara de Vest Ploiești, imposibil de folosit

Sala de așteptare a Gării de Vest din Ploiești, un spațiu care ar trebui să ofere confort și siguranță călătorilor, a ajuns de neutilizat...
- Publicitate -

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unei locuințe, pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp. Pompierii au acționat, imediat, pentru localizarea incendiului și protejarea vecinătăților, în acest moment pericolul propagării incendiului fiind înlăturat. Se lucrează pentru lichidarea acestuia.

Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime. Cauza probabilă de incendiu va fi stabilită ulterior, la finalizarea intervenției”, a transmis ISU Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau înapoi

0
Încă nu a trecut vara calendaristică, însă apropierea de...
Educație

Sindicalist după discuția cu premierul: „Am vorbit cu un perete”

0
Simion Hăncescu, liderul sindicaliștilor din Educație, a amenințat cu...
Administrație

Polițeanu merge în cartier să explice proiectele blocate de consilieri

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, îi invită la discuții, duminică,...
Educație

Eveniment pentru copii, pe malul Dâmbului, la Ploiești

0
Asociația Ploiești pentru oameni și Asociatia pentru Educatie si...
Administrație

Petiția lui Polițeanu pentru proiectele blocate de consilierii PSD și PNL

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a lansat, sâmbătă, o...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

- Publicitate -

Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe...

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

Marius Nica -
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...

Toma Caragiu a devenit, post-mortem, Cetățean de Onoare al Ploieștiului

Observatorul Prahovean -
Marelui actor, Toma Caragiu, i-a fost conferit, post-mortem, titlul...

Șoferița din Câmpina vrea să scape de condamnarea cu suspendare

Luiza Toboc -
Curtea de Apel Ploiești a stabilit ca primul termen...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean