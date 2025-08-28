- Publicitate -

Ce poți face în ultimul weekend din august în Prahova

Ultimul weekend din august aduce în Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme fumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Bulevardul Castanilor din Ploiești va prinde din nou viață în cadrul proiectului cultural și recreativ „Republica de sub Castani”, iar Domeniul Cantacuzino din Florești devine personajul central al primei ediții a Festivalului Luminilor.

ONG-uri sub Castani, sâmbătă 30 august

Organizatorii fac apel către toate ONG-urile din oraș și din județ pentru o întâlnire sub Castani, în cadrul evenimentului UNG-uri sub Castani, care are loc pe  30 august.

„În Republică, noi credem în oamenii care schimbă lucrurile în bine. Credem în solidaritate, implicare și idei care prind viață. De aceea, pregătim o zi specială în care dăm spațiu și vizibilitate celor care muncesc pentru o comunitate mai dreaptă, mai empatică, mai unită”, este mesajul Primăriei Ploiești.

Ce presupune participarea?

Evenimentul se adresează tuturor ONG-urilor care vor să interacționeze cu publicul, să-și spună povestea, să vină cu activități creative și cu oameni faini.

Elven Bird ajunge vineri, 29 august, de la ora 19.30, la Teatrul Nației din Ploiești

Elven Bird este un singer-songwriter cu compoziții preponderent în limba engleză, cu un stil muzical eclectic care combină și fuzionează de la indie folk, fingerstyle, americană, înspre influențe de blues, jazz, clasică și Asian style. Este o muzică sensibilă, meditativă, care invită la introspecție și joacă.

Tot la Teatrul Nației, sâmbătă 30 august, de la ora 19,30, Ada Milea și Berti Barbera

Va fi un concert după celebra carte “Amintiri din copilărie”, adică… un Ion Creangă muzical, adică… o carte întreagă într-o variantă cântată/jucată/imaginată de Ada Milea și Berti Barbera.

Sunet, efecte și multe idei: Victor Panfilov. Cântece preluate din spectacolul “Amintiri – după Ion Creangă”, de Ada Milea – de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.

Premiul Radu Stanian, duminică, de la ora 10,  la Hipodromul Ploiești

Dragi iubitori ai hipismului, duminică, 31 august, începând cu ora 10:00, continuăm seria evenimentelor hipice pe Hipodromul Ploiesti cu Premiul Radu Stanian la trap si Premiile Alexandru Lahovary și Alexandru Stirbey.

Programul va cuprinde curse de trap și galop, iar pe micii spectatori, organizatorii îi așteaptă cu îndrăgitele plimbări gratuite cu calul.

Pentru că evenimentul se desfășoară într-un cadru aniversar, marcând 150 de ani de la fondarea Jockey Club Român, va continua evocarea unor personalități care au scris istorie, membri importanți ai elitei românești din secolul XIX:

Premiul „Alexandru B. Știrbey” – cursa de 1340 m

Premiul „Alexandru N. Lahovary” – cursa de 1720 m

Summer Park Music, la Câmpina, duminică 31 august

Primăria Municipiului Câmpina, Consiliul Local și Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” continuă seria evenimentelor estivale din cadrul Câmpina Summer Park Music cu un concert de excepție. Evenimentul va avea loc duminică, 31 august, în Parcul Regele Mihai I.

Începând cu ora 20:00, publicul va avea ocazia să se bucure de recitalul unuia dintre cei mai apreciați artiști ai scenei românești, Mircea Baniciu, o voce emblematică a muzicii folk și rock.

În deschiderea concertului, de la ora 19:00, va urca pe scenă Grupul „Canon” al Clubului Copiilor „Martha Bibescu” din Comarnic , coordonat de profesorul Florian Bârsan, grup format din Teodora Fodac, Alexia Piciorea și Sofia Văsii.

Pe Domeniul Cantacuzino, din Florești, prima ediție a Festivalului Luminilor

Domeniul Cantacuzino din Florești devine personajul central al primei ediții a Festivalului Luminilor și o scenă amplă pentru artiști contemporani. În perioada 29–31 august 2025, palatul, turnul, fântâna și alte spații emblematice ale parcului istoric vor căpăta noi dimensiuni printr-un parcurs vizual ce îmbină instalații de lumină, proiecții arhitecturale, performance-uri artistice și show-uri multimedia.

Fiecare seară aduce o experiență inedită: de la spectacole cu videomapping sau lasere și muzică live, până la dans, teatru și ateliere interactive pentru copii și familii.

Festivalul Luminilor este mai mult decât un eveniment cultural – este o invitație la explorare, la bucuria descoperirii și la o întâlnire inedită între artă și patrimoniu. Domeniul Cantacuzino devine, pentru trei zile, un spațiu al imaginației și al experimentului artistic, într-un demers menit să bucure un public cât mai larg și să fie accesibil tuturor.

Programul festivalului:

  • 29 August  – 19:00 – 23:00
  • 30 August – 19:00 – 23:00
  • 31 August  – 19:00 – 23:00

Cântecul din Luminiș, sâmbătă 30 august, la Sinaia

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 14.00 la Casa Memorială „George Enescu” are loc un recital ul de muzică şi poezie „Cântecul din Luminiș”,  dedicat lui Georg Enescu,  la 70 de ani de la trecerea sa în Eternitate .

Interpretează:

  • Mariana Mirescu– mezzosoprană
  • Oana Rădulescu Velcovici – pian
  • Ioana Amalia Bordan – pian
  • Recită Cristina Lascu
  • Concept şi prezentare: Cristina Lascu

În program: piese muzicale de George Enescu, George Stephănescu, Nicolae Bretan, versuri din lirica românească, fragmente din cartea „Umbre şi lumini” de Maria Cantacuzino-Enescu

Evenimentul  este unul conex, desfășurat în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

