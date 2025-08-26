Un nou episod de poluare în zona rafinăriei Vega

Marți dimineață ploieștenii și locuitorii din jurul rafinăriei Vega au avut parte de un nou episod de poluare.
În timpul operațiunilor de decontaminare a batalurilor o noua reacție chimică s-a produs între substanțele folosite și reziduurile petroliere.
Temperaturile scăzute din această dimineață au amplificat fenomenul, iar un nor de praf alb a putut fi observat în zona rafinăriei de la marginea Ploieștiului.
Vă reamintim că incidente similare s-au produs și săptămâna trecută, dar și în luna iulie a acestui an.