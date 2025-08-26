- Publicitate -

Un nou episod de poluare în zona rafinăriei Vega

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Marți dimineață ploieștenii și locuitorii din jurul rafinăriei Vega au avut parte de un nou episod de poluare.

- Publicitate -

În timpul operațiunilor de decontaminare a batalurilor o noua reacție chimică s-a produs între substanțele folosite și reziduurile petroliere.

Temperaturile scăzute din această dimineață au amplificat fenomenul, iar un nor de praf alb a putut fi observat în zona rafinăriei de la marginea Ploieștiului.

Vă reamintim că incidente similare s-au produs și săptămâna trecută, dar și în luna iulie a acestui an.

Educație

Structura anului școlar 2025-2026. Când se termină vacanța

Anul școlar 2025-2026 începe luni, 8 septembrie 2025. Astfel, ultima zi de vacanță pentru elevi este 7 septembrie 2025. Aceasta este data oficială când...
- Publicitate -

 

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Deficit major de personal la Arestul Câmpina: „E sclavie modernă”

0
De luni bune, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă...
Exclusiv

SICAR, primul muzeu privat din Prahova

0
De muzee cu siguranță am auzit cu toții. Care...
Exclusiv

Câți polițiști de proximitate sunt în Ploiești și cum pot fi contactați

0
Munca de polițist nu este una ușoară, iar la...
Exclusiv

Nume noi la Republik Fest Ploiești 2025. Cine va concerta

1
Mult așteptatul festival de la Ploiești a intrat pe...
Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Scandal și muzică în parcarea unui supermarket din Ploiești

0
Șapte persoane au făcut scandal și au ascultat muzică...
Eveniment

Tramvai implicat într-un eveniment rutier în Ploiești

0
Un tramvai care circula pe traseul 101, Gara de...
Administrație

Consiliul Județean Prahova se împrumută la Ministerul Finanțelor

0
Consiliul Județean Prahova intenționează contractarea unui împrumut, de 25...
Educație

Noi reguli pentru acordarea burselor de merit

0
Ministerul Educației a schimbat, începând cu anul școlar 2025-2026...
Administrație

Noi detalii privind centura ocolitoare de la Vălenii de Munte

0
Proiectul privind realizarea unei variante ocolitoare a orașului Vălenii...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

12
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Scandal și muzică în parcarea unui supermarket din Ploiești

Roxana Tănase -
Șapte persoane au făcut scandal și au ascultat muzică...

Tramvai implicat într-un eveniment rutier în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Un tramvai care circula pe traseul 101, Gara de...

Bărbat dat dispărut în Prahova. Apelul Poliției

Roxana Tănase -
Cristea Sorin Florinel, în vârstă de 48 de ani,...

Ninge la Vârful Omu – VIDEO

Corina Matei -
Luni, 25 august 2025, la Vârfu Omu ninge. Așa...
- Publicitate -

Percheziții la Agenția Chef de Ducă într-un dosar de înșelăciune

Corina Matei -
Vineri 22 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de...

Incendiu de vegetație la Boldești-Scăeni

Corina Matei -
Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază...

Spotters Day: Show aviatic mâine la crucea Caraiman

Ștefan Vlăsceanu -
Un show aviatic de proporții va avea loc mâine...

Sute de amenzi date de poliție bicicliștilor și pietonilor

Corina Matei -
Peste 300 de bicicliști și peste 200 de pietoni...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean