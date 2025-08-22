Incident în timpul decontaminării unui batal al Rafinăriei Vega

O reacție produsă în timpul decontaminării unui batal al Rafinăriei Vega de lângă Ploiești a dus la ridicarea unui nor de praf din incinta societății.

Un cititor al ziarului a surprins momentul și a trimis imaginile pe adresa redacției, crezând că ar fi vorba de un incendiu.

În realitate a fost vorba de o reacție chimică apărută în timpul decontaminării și care a fost amplificată de temperatura mai scăzută din această dimineață și de plafonul de nori, au precizat sursele Observatorul Prahovean.

Situația a fost reclamată la Garda de Mediu Prahova, iar inspectorii s-au deplasat la fața locului pentru verificări.

Vă reamintim că un incident similar, însă de o amploare mult mai mare a avut loc și în data de 23 iulie a acestui an.

