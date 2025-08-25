Bătaie după o nuntă în Plopeni sat, la ciorba de potroace

Polițiștii au fost solicitați să intervină pentru aplanarea unui scandal, care s-a terminat cu o agresiune fizică, după o nuntă care a avut loc în Plopeni Sat, pe 16 august.

La petrecerea de a doua zi, din data de 17 august, cunoscută în popor ca „ciorba de potroace”, tatăl proaspătului ginere a început să-și agreseze soția după o discuție în contradictoriu.

Cei prezenți au încercat să-l oprească, însă au solicitat și sprijinul polițiștilor. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că reclamația este una întemeiată și au început audierile.

Din fericire, victima nu a suferit răni grave și a refuzat să fie transportată la spital.

În cauză polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Potrivit IPJ Prahova , polițiștii din cadrul Poliției Orașului Plopeni au fost sesizați la data de 17 august a.c., în jurul orei 19:00, printr-un apel de urgență, de către o femeie, cu privire la faptul că mama sa ar fi fost agresată de către tatăl său.

Echipajul de poliție s-a deplasat de urgență la fața locului, respectiv în comuna Dumbrăvești, sat Plopeni, unde a fost identificată atât apelanta cât și o femeie de 49 de ani și un bărbat de 54 de ani.

Din verificări a reieșit faptul că între cei doi a avut loc un conflict verbal spontan, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o pe soția sa.

Conform procedurilor legale în vigoare, polițiștii au realizat formularul de evaluare a riscului, însă, pe baza răspunsurilor oferite de aceasta, nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii i-au înmânat femeii cererea privind emiterea de către instanță a unui ordin de protecție.

Femeia nu a necesitat transportarea la o unitate medicală și nici nu a solicitat intervenția vreunui echipaj de ambulanță la fața locului.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.