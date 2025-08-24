- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Gratuitate la transport, dar nu pentru toți elevii

Din anul școlar următor, care ar trebui să înceapă pe 8 septembrie, se modifică regulile privind transportul gratuit pentru elevii școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, tot ca efect al Legii 141/ 2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”.

Potrivit noilor reglementări, transportul gratuit către școală și înapoi acasă va fi asigurat doar tinerilor care urmează cursuri liceale.

În ceea ce îi privește pe elevii din clasele  primare și gimnaziale, gratuitatea la transport va fi condiționată de lipsa posibilității de a urma cursurile în localitatea de domiciliu sau de frecventarea unei școli speciale ori vocaționale aflate într-un alt oraș.

Modificările sunt prevăzute într-un proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare publică de către Ministerul Educației.

