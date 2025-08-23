Bilanțul furtunii în Prahova: Copaci căzuți, o victimă și un incendiu

Furtuna puternică de vineri seară din țară a făcut pagube și în Prahova. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic, inclusiv peste locuințe, un bărbat a fost prins sub un acoperiș în comuna Brazi, iar în satul Pușcași un incendiu de vegetație a izbucnit din cauza unui cablu electric rupt.

UPDATE: Localitățile din Prahova fără energie electrică în urma vijeliei

Vă reamintim că trei persoane au murit în timpul furtunii de vineri seara, două pe lacul Snagov și un tânăr în județul Argeș.

Intervențiile ISU Prahova:

Campina, str. Ion Campineanu – Copac căzut pe locuință

Campina, str. Drumul Taberei – Copac cazut pe carosabil

Poiana Campina – Degajare elemente de constructie

Com. Sotrile – Copac cazut pe carosabil

Com. Brebu – Copac cazut pe carosabil

Com. Provita de Sus – Copac cazut pe carosabil

Com. Brazi, sat Negoiesti – Degajare persoana de sub elemente de constructie (acoperis)

Com. Barcanesti, sat Puscasi – Incendiu vegetatie produs de cablu de curent rupt

Com. Gorgota, sat Poienarii Apostoli – Copac căzut pe locuință

Ploiești, B- dul Petrolului – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. Intrarea Triaj – Copaci căzut pe bloc

Ploiești, B- dul Petrolului – Copac cazut pe carosabil

Com. Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii – Copac căzut pe locuință

Com. Poienarii Burchii, sat Poienarii Rali – Copac căzut pe locuință

Com. Barcanesti – Panou publicitar cazut pe carosabil

Com. Teisani, DN 1A – Copac cazut pe carosabil

Com. Drajna, sat Ogretin – Copac căzut pe locuință

Com. Izvoarele, DN 1A – Copac cazut pe carosabil

Slanic, str. Bisoca – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. Apelor – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. B.P. Hasdeu – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. Buna Vestire – Copac cazut calea de acces in spital

Ploiești, str. Industriei – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. Rudului – Copac cazut pe carosabil