Bilanțul furtunii în Prahova: Copaci căzuți, o victimă și un incendiu

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Furtuna puternică de vineri seară din țară a făcut pagube și în Prahova. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic, inclusiv peste locuințe, un bărbat a fost prins sub un acoperiș în comuna Brazi, iar în satul Pușcași un incendiu de vegetație a izbucnit din cauza unui cablu electric rupt.

UPDATE: Localitățile din Prahova fără energie electrică în urma vijeliei

Vă reamintim că trei persoane au murit în timpul furtunii de vineri seara, două pe lacul Snagov și un tânăr în județul Argeș.

Citește mai multe detalii aici: Trei morți în urma furtunii de vineri seara din țară

Intervențiile ISU Prahova: 

Campina, str. Ion Campineanu – Copac căzut pe locuință
Campina, str. Drumul Taberei – Copac cazut pe carosabil
Poiana Campina – Degajare elemente de constructie
Com. Sotrile – Copac cazut pe carosabil

Com. Brebu – Copac cazut pe carosabil
Com. Provita de Sus – Copac cazut pe carosabil
Com. Brazi, sat Negoiesti – Degajare persoana de sub elemente de constructie (acoperis)
Com. Barcanesti, sat Puscasi – Incendiu vegetatie produs de cablu de curent rupt

Com. Gorgota, sat Poienarii Apostoli – Copac căzut pe locuință
Ploiești, B- dul Petrolului – Copac cazut pe carosabil
Ploiești, str. Intrarea Triaj – Copaci căzut pe bloc
Ploiești, B- dul Petrolului – Copac cazut pe carosabil

Com. Poienarii Burchii, sat  Poienarii Burchii – Copac căzut pe locuință
Com. Poienarii Burchii, sat Poienarii Rali – Copac căzut pe locuință
Com. Barcanesti – Panou publicitar cazut pe carosabil
Com. Teisani, DN 1A  – Copac cazut pe carosabil

Com. Drajna, sat Ogretin   – Copac căzut pe locuință
Com. Izvoarele, DN 1A – Copac cazut pe carosabil
Slanic, str. Bisoca  – Copac cazut pe carosabil
Ploiești, str. Apelor – Copac cazut pe carosabil

Ploiești, str. B.P. Hasdeu – Copac cazut pe carosabil
Ploiești, str. Buna Vestire – Copac cazut calea de acces in spital
Ploiești, str. Industriei – Copac cazut pe carosabil
Ploiești, str. Rudului – Copac cazut pe carosabil

