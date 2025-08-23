Trei morți în urma furtunii de vineri seara din țară

Trei persoane au murit, iar altele au fost rănite în timpul furtunii de vineri seară din țară. Două decese au fost înregistrate pe lacul Snagov, iar cel de-al treilea în județul Argeș.

Un bărbat și fiul său au murit înecați seara trecută, în timp ce se aflau cu un caiac pe lacul Snagov. Din cauza vântului puternic ambarcațiunea s-a răsturnat.

Potrivit stirileprotv.ro, cei doi au venit cu propria ambarcațiune, cu o oră înainte ca furtuna să înceapă. Scafandrii și pompierii i-au căutat de mai bine de șase ore.

Bărbatul a fost găsit de salvatori puțin după miezul nopții. După alte două ore de căutări pe întuneric a fost identificat și fiul său. Nici el nu a putut fi salvat.

În Argeș un tânăr a murit după ce a fost lovit de un acoperiș smuls de vântul puternic.

Precizăm că și în Prahova un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost transportat la spital după ce a fost lovit de o bucată dintr-un acoperiș, desprinsă de vântul puternic.

Potrivit biziday.ro, Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma fenomenelor meteo periculoase, trei în Argeș și una în București.

În județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni, vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. ”Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție”, transmite IGSU.

De asemenea, în municipiul București, Sector 4, o persoană a fost surprinsă de 1 copac prăbușit pe trotuar. Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital.

