Localitățile din Prahova fără energie electrică în urma vijeliei

Vijelia de seara trecută din Prahova a lăsat fără energie electrică mai multe localități din județ. Sunt afectați peste 25.000 de abonați.
Potrivit ISU Prahova, 16 localități nu sunt alimentate cu energie electrică sâmbătă dimineața.
Zonele afectate sunt: Pietroșani, Balta Doamnei, Gorgota, Breaza, Urlați, Tohani, Făget, Drajna, Hăbud, Brătești, Schiulești, Groșani, Măenciu, Izvoarele, Homorâciu, Teișani și Ghighiu.
Echipele tehnice ale Electrica sunt în teren și lucrează la remedierea defecțiunilor.