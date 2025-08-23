Exercițiu militar internațional, organizat de IGJR la Câmpina

Pe amplasamentul Cazărimii din Câmpina (unitatea de jandarmi) are loc, pe 29 septembrie 2025, un exercițiu militar international, cunoscut drept „Scutul albastru al Carpaților”. Acțiunea este organizată de către, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (I.G.J.R.).

Scopul unui astfel de exercițiu est acela de testare a capacității de cooperare și interoperabilitate a forțelor participante în situații de criză.

Scenariul exercițiului include diverse misiuni, cum ar fi menținerea ordinii publice, combaterea terorismului, gestionarea dezastrelor și protejarea infrastructurii critice.

IGjR a transmis Primăriei Câmpina o informare cu privire la desfășurarea acestei acțiuni, informare prin care reprezentanții Jandarmeriei avertizează populația pentru a fi evitată instaurarea panicii. Asta în condițiile în care se vor auzi zgomote tipice pentru ceea ce înseamnă exercițiile militare.

Exercițiul are loc între orele 9.00 -13.00, urmând ca, pe amplasamentul Cazărimii din municipiu, personal specializat să folosească inclusiv muniții neletale de marcare a focului.