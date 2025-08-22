- Publicitate -
sursa foto -Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Primul refugiu pentru adăpost, amplasat în Bucegi

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Primul din cele 12 refugii care urmează să ajungă în zonele montane a fost amplasat joi, 21 august, la intrarea în Cerdacul Văii Cerbului, pe traseul spre Vf.Omu, la o altitudine de 2.350 m. Refugiul este conceput pentru a oferi adăpost și sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane.Containerul este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod.

- Publicitate -

Misiunea aeriană de amplasare a refugiului a fost posibilă datorită colaborării s dintre echipajul elicopterului Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI și Salvamont Prahova.

Refugiul nu este încă deschis oficial, cei de la Salvamont Prahova precizând faptul că mai sunt necesare lucrări de ancorare a lui la sol, pentru a rezista intemperiilor.

Paturi, apă, trusă de prim ajutor, grup sanitar și sistem de încălzire

„Containerul este conceput pentru a oferi adăpost și sprijin imediat persoanelor aflate în dificultate în zonele montane. Fiecare dintre cele 12 refugii va fi echipat cu dotări esențiale: două paturi, iluminare prin panou fotovoltaic, apă potabilă, o trusă de prim ajutor, dar și un grup sanitar și un sistem de încălzire electrică.

Eveniment

Oi sfâșiate de urs la Șoimari. Localnicii sunt terorizați

De trei zile, localnicii din comuna Șoimari sunt terorizați de un urs care a atacat mai multe gospodării și a ucis mai multe oi....
- Publicitate -

Acces pe bază de cod

Pentru a facilita localizarea rapidă în caz de urgență, refugiul este echipat cu o alarmă acustică activabilă prin 112, iar accesul va fi reglementat printr-un cod, pentru a asigura utilizarea lor adecvată. Refugiile vor fi verificate periodic pentru a asigura menținerea standardelor de siguranță și funcționalitate, contribuind astfel la protejarea turiștilor și la creșterea nivelului de securitate în zonele montane.

Containerul nu a fost deschis oficial

Pentru a rezista intemperiilor specifice zonei, refugiul necesită în continuare lucrări de ancorare la sol. Publicul va fi anunțat în momentul în care acesta va fi deschis oficial și va avea acces la codul de acces.

Acest proiect demonstrează importanța parteneriatului public-privat și reafirmă angajamentul comun pentru a dezvolta soluții de siguranță eficiente, contribuind la creșterea rezilienței comunităților și la salvarea de vieți”, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

0
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

0
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

2
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

1
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
- Publicitate -

Știri noi

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Travel&Lifestyle

Back to School #doarlaafi cu vibe bun și outfituri care te reprezintă!

0
Toamna începe cu energie la AFI Ploiești, iar tu...
Eveniment

Strada din Ploiești blocată periodic pentru barbut

0
Chiar dacă pare greu de crezut, ținând cont de...
Eveniment

Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

0
Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

7
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Strada din Ploiești blocată periodic pentru barbut

Ștefan Vlăsceanu -
Chiar dacă pare greu de crezut, ținând cont de...

Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la...

Oi sfâșiate de urs la Șoimari. Localnicii sunt terorizați

Luiza Toboc -
De trei zile, localnicii din comuna Șoimari sunt terorizați...

Incident în timpul decontaminării unui batal al Rafinăriei Vega

Ștefan Vlăsceanu -
O reacție produsă în timpul decontaminării unui batal al...
- Publicitate -

Ploi torențiale, vijelii și grindină în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări...

Paradă moto în Ploiești pentru Republik Fest. Restricții de trafic

Ștefan Vlăsceanu -
Aproximativ 15 motocicliști vor însoți un camion în acest...

Fără unghii false la admiterea de la Școala de Poliție Câmpina

Luiza Toboc -
Extensiile de unghii au fost interzise la examenul de...

Încă un caz de femicid la Craiova. Autorul omorului s-a sinucis

Luiza Toboc -
Încă un caz de femicid a avut loc în...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean