Oi sfâșiate de urs la Șoimari. Localnicii sunt terorizați

De trei zile, localnicii din comuna Șoimari sunt terorizați de un urs care a atacat mai multe gospodării și a ucis mai multe oi. Oamenii spun că nu știu ce să mai facă pentru a-și proteja animalele, dar și propriile vieți.

Ursul, care umblă după mâncare, a făcut prăpăd în turmele de animale, în ultimele zile. Cel mai recent atac a avut loc azi noapte, când mai multe oi au fost sfâșiate.

„Mi-a omorât cinci oi. Trei ieri noapte, două cu o seară înainte. Am copii care sunt speriați și le e teamă să mai iasă din casă. Au venit aseară jandarmii, a fost și poliția… Nu știm ce să mai facem, nu ne mai simțim în siguranță”, ne-a transmis un cititor, proprietarul oilor sfârtecate de urs.

Primarul din Șoimari, Laurențiu Bădică, (PSD) a precizat faptul că a fost instituită o celulă de criză pentru situații de urgență. Din comitet fac parte autoritățile locale, jandarmi, polițiști, vânători și un medic veterinar.

„Vom evalua pagubele și vom dispune luarea de măsuri conform legii. Asta înseamnă alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare”, a transmis Bădică.

La momentul de față, Prahova se numără în continuare printre județele unde au fost înregistrate cele mai multe probleme din cauza atacurilor acestor animale. De la pagube materiale uriașe, la animale și păsări omorâte în gospodării și până la situații în care oamenii au fost desfigurați în urma atacurilor.