- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Încă un caz de femicid la Craiova. Autorul omorului s-a sinucis

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Încă un caz de femicid a avut loc în cartierul Brazda lui Novac din Craiova. O femeie în vârstă de 44 de ani, profesoară de limba germană, a fost înjunghiată mortal chiar de soțul ei, sub ochii fetiței lor de 11 ani. Imediat după abominabilul gest, bărbatul a încercat să se sinucidă, aruncându-se de la etajul locuinței.

- Publicitate -

Femeia a cerut disperată ajutor, însă, polițiștii nu au mai putut să o salveze. Agresorul i-a atacat și pe agenți, apoi s-a aruncat pe geam, ajungând în stare critică la spital.

Tragedia scoate la iveală un nou caz de violență domestică, fără antecedente raportate anterior autorităților, notează ziare.com.

După comiterea gestului, bărbatul, în vârstă  de 45, a fost găsit în stare critică după ce s-a aruncat de la balcon și prezenta multiple plăgi provocate prin autoagresiune. Medicii au încercat să îi acorde primul ajutor, fără succes, însă.

Administrație

Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest

Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest nu duce lipsă de probleme. Un cititor reclamă cum arată terenurile de tenis, dar și...
- Publicitate -

„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune.

A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic.

A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate efortuile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp”, a transmis SJU Craiova.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

0
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

0
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
Exclusiv

Cât au costat microbuzele electrice cumpărate de CJ Prahova

1
În doi ultimii doi ani, Consiliul Județean Prahova a...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

6
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

0
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Social

Ce poți face la Republik Fest Ploiești. Lista evenimentelor

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
Eveniment

Jazz în weekend pe Bulevardul Castanilor. Programul evenimentelor

0
Weekend cu numărul 16 al Republicii de Sub Castani...
Administrație

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

1
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...
Administrație

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

2
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

7
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

6
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Jazz în weekend pe Bulevardul Castanilor. Programul evenimentelor

Ștefan Vlăsceanu -
Weekend cu numărul 16 al Republicii de Sub Castani...

Medicul din Urlați, care a dat afară o bolnavă, a fost amendat

Luiza Toboc -
Medicul urgentist, Tudor Constantin, de la Spitalul Orășenesc din...

Penitenciarul Ploiești riscă să fie transformat în secție exterioară

Ștefan Vlăsceanu -
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor trage un...

Șofer agresiv pe DN1, reclamat la Poliție. Bărbatul era beat

Ștefan Vlăsceanu -
Un șofer în vârstă de 39 de ani s-a...
- Publicitate -

Ploieștean mort în Spania. Familia cere ajutor pentru repatriere

Luiza Toboc -
Un ploieștean stabilit de doi ani în Calatayud, oraș...

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Luiza Toboc -
Al treilea weekend din august aduce în Ploiești, dar...

Copilă de 9 ani agresată sexual de un „bun samaritean” în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
O copilă de doar 9 ani a fost agresată...

Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani

Marius Nica -
Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean