Încă un caz de femicid la Craiova. Autorul omorului s-a sinucis

Încă un caz de femicid a avut loc în cartierul Brazda lui Novac din Craiova. O femeie în vârstă de 44 de ani, profesoară de limba germană, a fost înjunghiată mortal chiar de soțul ei, sub ochii fetiței lor de 11 ani. Imediat după abominabilul gest, bărbatul a încercat să se sinucidă, aruncându-se de la etajul locuinței.

Femeia a cerut disperată ajutor, însă, polițiștii nu au mai putut să o salveze. Agresorul i-a atacat și pe agenți, apoi s-a aruncat pe geam, ajungând în stare critică la spital.

Tragedia scoate la iveală un nou caz de violență domestică, fără antecedente raportate anterior autorităților, notează ziare.com.

După comiterea gestului, bărbatul, în vârstă de 45, a fost găsit în stare critică după ce s-a aruncat de la balcon și prezenta multiple plăgi provocate prin autoagresiune. Medicii au încercat să îi acorde primul ajutor, fără succes, însă.

„„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune.

A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic.

A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate efortuile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp”, a transmis SJU Craiova.