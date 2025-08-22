Fără unghii false la admiterea de la Școala de Poliție Câmpina

Extensiile de unghii au fost interzise la examenul de admitere de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, fiind catalogate drept „tentativă de fraudă”. Candidatele prinse cu unghii artificiale vor fi eliminate din concurs.

- Publicitate -

Reprezentanții Școlii de Poliție de la Câmpina au precizat, în regulamentul de admitere, că „la susținerea probei de evaluare a performanței fizice, constituie fraudă adăugarea de materiale care modifică forma și lungimea naturală a unghiilor, de natură a influența rezultatele obținute la probele fizice”.

Acest lucru se întâmplă în special la detența pe verticală, unde fetele care își doresc o carieră în Poliție trebuie să atingă o minge suspendată la 2,65 metri. Unghiile false le-ar asigura acestor un avantaj artificial.

La Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, în sesiunea din iunie au fost ocupate 1.042 din cele 1.340 scoase la concurs.

Educație Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale, datorită performanțelor obținute la diverse competiții și olimpiade nu primesc bursă de merit pe motiv...

- Publicitate -

Ministerul de Interne ia în calcul ca viitorilor polițiști să le fie prelungită perioada de școlarizare la doi ani, asta pentru o mai bună pregătire.