Toma Caragiu

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Al treilea weekend din august aduce în Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme frumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Poate unul dintre cele mai profunde momente va fi evenimentul care marchează împlinirea a 100 de ani de la nașterea marelui actor Toma Caragiu.

În semn de omagiu, la Ploiești, au loc o serie de evenimente dedicate regretatului Toma Caragiu

Pe 21 august, Teatrul „Toma Caragiu” marcheaza un moment de profundă emotie printr-o serie de manifestari speciale, dedicate implinirii a 100 de ani de la nasterea lui Toma Caragiu, actor emblematic al scenei romanesti, personalitate complexa si director vizionar al institutiei care astazi ii poarta numele.

În semn de omagiu, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești organizează o serie de evenimente, parte a proiectului aniversar Toma Caragiu – 100 de ani, desfășurat pe parcursul acestui an.

Începând cu ora 10, vor fi depuse flori la busturile amplasate în scuarul din vecinătatea teatrului, precum și la cel din imediata apropiere a punctelor de acces în sala de spectacole.

Pe parcursul întregii zile, în foaierul principal va fi deschisă o expoziție documentară cuprinzând instantanee ale unor momente inedite din viața și cariera lui Toma Caragiu.

De la ora 𝟏𝟖:𝟑𝟎, Secția Teatrul de Revistă „Majestic”, înființată în timpul directoratului său la teatrul din Ploiești, va prezenta cea mai recentă producție din repertoriu: spectacolul „Toma – Un tribut Toma Caragiu”, o (re)întâlnire sinceră și emoționantă cu esența unui artist total.

„Jazz on the Avenue” – Ediția specială a „Jazz on the Rooftop” coboară în inima Ploieștiului

Anul acesta, jazzul se mută… sub ramurile pline de povești ale bulevardului Castanilor cu o  poveste despre muzică, apusuri și libertatea de a simți.

Cea de-a VIII-a ediție a unuia dintre cele mai iubite evenimente muzicale din oraș, Jazz on the Rooftop, își schimbă perspectiva: în această vară, festivalul care a adus jazz-ul aproape de cer coboară în mijlocul orașului, sub umbra emblematicilor castani ai Ploieștiului.

Programul festivalului Jazz on the Avenue:

Sâmbătă, 23 august

  • 19:00 – Dublu Concert de Jazz
  • Ploiești Jazz Trio – în formula binecunoscută, cu Sorin Zlat la pian, Răzvan Cojanu la contrabas și Laurențiu Ștefan la tobe
  • Carmen Sylva Group – tânăra generație de muzicieni jazz pregătită sub îndrumarea lui Răzvan Cojanu (Paula Both, Ariana Mustață, Carina Barbu, Maria Trandafirescu, Daria Stan și Diana Anton – voce; Alin Sima – pian; David Tricu – chitară; Maya-Carter Tătaru – bas; Alexandru Nica – tobe)
  • 21:00 – Joo Kraus Quartet – Jazz & Blues à la carte (Germania)
  • Joo Kraus – trompetă, Joscha Glass – bass, Jo Ambros – chitară, Torsten Krill – tobe
  • Artist cu 2 nominalizări la Grammy, 5 premii German Jazz Awards și un Echo Jazz pentru cel mai bun trompetist german.

Duminică, 24 august

  • 19:00 – Djabe (Ungaria) – Cea mai cunoscută trupă de jazz/world fusion din Ungaria, combinând jazzul cu influențe din muzica maghiară, world music și progressive rock.
  • Tamás Barabás (bass guitar), Attila Égerházi (chitară, percuție), Péter Kaszás (tobe, voce), Áron Koós-Hutás (trompetă, flugelhorn), Zoltán Bubenyák (pian, clape), Zoltán Zana (saxofon, EWI).
  • 21:00 – Beata Przybytek Quintet (Polonia) – voce inconfundabilă, pian, chitară și ritmuri care combină rafinamentul jazzului cu emoția pură. Una dintre cele mai interesante voci ale jazz-ului polonez acompaniată de Kosma Kalamarz (chitară bass), Tomasz Machański (tobe), Paweł Gwóźdź (pian), Daniel Popiałkiewicz (chitară).

Trupa Gramofone ajune vineri, 22 august, de la ora 17.00, la Teatrul Nației din Ploiești

Cu o istorie care se întinde din 2013, Gramofone este alcătuită din Paul Drăgușin (voce, clape), Vlad Dumitrescu (voce, chitară) și Radu Camburu (bass). Pe parcursul carierei lor, au avut onoarea să cânte în deschiderea concertului lui Bon Jovi, să participe la festivaluri mari și să-și încânte fanii în numeroase locuri din țară.

Trupa a lansat deja 2 albume și se pregătesc cu entuziasm pentru lansarea celui de-al treilea.

Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august, în parcul central

Invitați de seamă, foc de artificii, cafenele, restaurante, parc de distracții, meșteri populari, preparate tradiționale, expoziții de artă artizanală și multe alte surprize au fost pregătite de către Primăria și Consiliul Local Băicoi.

La eveniment vor participa invitați de seamă, printre care: Horia Brenciu, Andrei Bănuță, Misha, Rareș, Georgiana Lepădat, Rodica Mitran, Vero Bădălan, Mari Baboi, Doinița Fluturu (Tomis Junior).

De asemenea, vineri va avea loc un program artistic al Casei de Cultură a orașului Băicoi.
Terase, cafenele, restaurante, parc de distracții, meșteri populari, preparate tradiționale, expoziții de artă artizanală și un foc de artificii, dar și alte surprize, vă așteaptă, weeekndul acesta, la Zilele Orașului Băicoi.

La Sinaia, vineri, 22 august, Festivalul „Omagiu Enescian”

„Vă invităm la un nou eveniment din seria Festivalul „Omagiu Enescian”, 2025: un recital instrumental găzduit de Casa Memorială George Enescu, Sinaia, vineri, 22 august, ora 11:00. Un program dedicat muzicii de cameră, în spiritul lui George Enescu, susținut de tineri interpreți remarcați și prezentat de prof. Mihaela Tomescu”, transmit organizatorii evenimentului organizat la  Casa Memorială George Enescu, Sinaia.

