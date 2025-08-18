Mama gemenilor din Ploiești, care au căzut de la etajul 10, eliberată

Andreea Vizu, mama gemenilor din Ploiești, care au murit după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Republicii, a fost eliberată din închisoare mai devreme. În februarie 2023, instanța a decis condamnarea acesteia la trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Cei doi copii în vârstă doi ani și-au pierdut viața după ce au căzut de la etaj, în timp ce mama acestora făcea, în altă cameră, un live pe Facebook.

Vă reamintim că în august 2021, comunitatea ploieșteană a fost șocată de moartea gemenilor de doi ani, Moise și Beatrice, căzuți de la etajul 10 al unui bloc din municipiu.

Copiii se pare că fuseseră lăsați nesupravegheați de către mamă, care, la momentul producerii tragediei, făcea un live pe Facebook.

Proaspăt eliberată din închisoare, femeia a început să facă, din nou, live-uri pe TikTok și este la fel de activă pe rețelele de socializare ca până acum.

Potrivit stirileprotv.ro, aceasta a postat un video în care apar și cei doi copii care au decedat, alături de un mesaj: „Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret.

Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști.

Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare”.