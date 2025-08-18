- Publicitate -

Mama gemenilor din Ploiești, care au căzut de la etajul 10, eliberată

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Andreea Vizu, mama gemenilor din Ploiești, care au murit după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Republicii, a fost eliberată din închisoare mai devreme. În februarie 2023, instanța a decis condamnarea acesteia  la trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Cei doi copii în vârstă doi ani și-au pierdut viața după ce au căzut de la etaj, în timp ce mama acestora făcea, în altă cameră, un live pe Facebook.

- Publicitate -

Vă reamintim că în august 2021, comunitatea ploieșteană a fost șocată de moartea gemenilor de doi ani, Moise și Beatrice, căzuți de la etajul 10 al unui bloc din municipiu.

Copiii se pare că fuseseră lăsați nesupravegheați de către mamă, care, la momentul producerii tragediei, făcea un live pe Facebook.

Proaspăt eliberată din închisoare, femeia a început să facă, din nou, live-uri pe TikTok și este la fel de activă pe rețelele de socializare ca până acum.

Travel&Lifestyle

Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și găzduiește „Caravana Shakespeare – peste tot”

Shopping City Ploiești aduce teatrul mai aproape de comunitate și îi invită pe vizitatori să se bucure de ateliere de teatru, spectacole și evenimente...
- Publicitate -

Potrivit stirileprotv.ro, aceasta  a postat un video în care apar și cei doi copii care au decedat, alături de un mesaj: „Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am trecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret.

Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată. Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști.

Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare”.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
- Publicitate -

Știri noi

Social

La doar cinci luni de viață, micuța Ema luptă să trăiască

0
Micuța Ema Ștefania are doar cinci luni de viață...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

1
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Economic

Șoferii de camioane, taxați la rovinietă în funcție de distanță

0
Schimbare majoră la plata rovinietei până la sfârșitul anului...
Administrație

Ce se întâmplă cu noul PUG al Ploieștiului. Anunțul Primăriei 

0
Primăria Ploiești a anunțat, luni, prelungirea termenului de consultare...
Administrație

Spații noi de la Rompetrol pentru elevii de la Colegiul I.L Caragiale

0
Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești nu va mai...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

1
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Trafic dirijat pe DN1 la Predeal. Accident cu trei mașini

Ștefan Vlăsceanu -
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în această după...

Vânt puternic în nouă localități din Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Nouă localități din Prahova sunt sub o atenționare nowcasting...

Accident la Chițorani provocat de un șofer în vârstă de 84 de ani

Ștefan Vlăsceanu -
Un șofer în vârstă de 84 de ani a...

Risc mare de inundații în Prahova. A fost emis cod portocaliu

Corina Matei -
Un nou cod portocaliu de inundații, emis de Institutul...
- Publicitate -

Șoferi beți pe drumurile din Prahova în minivacanța de Sf. Maria

Ștefan Vlăsceanu -
Minivacanța de Sfânta Maria, care tocmai s-a încheiat, a...

Beat și fără permis a provocat un accident la Brătășanca

Ștefan Vlăsceanu -
Un bărbat în vârstă de 42 de ani a...

Percheziții în Prahova într-un dosar de furt

Ștefan Vlăsceanu -
Două persoane din Prahova, cu vârste de 44 și...

Ploi și vijelii astăzi în tot județul Prahova

Ștefan Vlăsceanu -
Meteorologii au emis în această dimineață două avertizări cod...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean