Pompierii aflați în Grecia, schimbați de un nou contingent

Luiza Toboc
Pe 16 august, cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene prin activități de stingere și monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei. (Galerie foto la finalul textului)

Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se va întoarce în țară după ce va preda colegilor din cel de-al doilea schimb cele nouă mijloace tehnice dislocate pe teritoriul elen (două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenții rapide de 200 litri, o autospecială de comunicații radio pe unde scurte, un microbuz și un camion cu container), astfel încât să fie asigurată continuitatea acțiunilor în cazul producerii unor situații care necesită intervenția echipajelor noastre.

În ultimele 15 zile, cei 40 de pompieri români aflați în Grecia au participat la misiuni de stingere a incendiilor izbucnite în mai multe zone ale regiunii Attica de Est (Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia, Charvalo) și au desfășurat activități de cunoaștere a terenului și a condițiilor specifice intervențiilor, prin patrule în ariile cu risc ridicat de incendiu.

Potrivit ISU Prahova, aceste demersuri au întărit capacitatea de reacție și nivelul de pregătire pentru gestionarea situațiilor de urgență care pot pune în pericol vieți și bunuri. Totodată, pompierii au luat parte la sesiuni de instruire și exerciții comune cu echipele elene, punând accent pe elementele esențiale ale unei intervenții prompte și eficiente în cazul incendiilor.

Niciun acord în urma întâlnirii dintre Trump şi Putin în Alaska

Summitul de la Alaska, pe care l-a aşteptat o lume întreagă, s-a încheiat fără niciun acord clar. Președinții Donald Trump (SUA) și Vladimir Ptuin...
Activarea și operaționalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare și stingere a focarelor de pe teritoriul Greciei, în locațiile stabilite de partenerii eleni.

Reamintim faptul că, în verile anilor 2021, 2022, 2023 și 2024, incendii de proporții au distrus vaste suprafețe de pădure și vegetație din zona Atenei, precum și părți considerabile ale vegetației de pe insulele Evia și Rodos. Intervențiile au fost gestionate eficient cu sprijinul mai multor state europene, inclusiv al României.

