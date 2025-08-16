Turistul dat dispărut în stațiunea Sinaia a fost găsit mort

Un bărbat dat dispărut acum o săptămână, în staţiunea Sinaia, a fost găsit decedat într-o râpă de pe raza orașului. Cadavrul a fost recuperat dintr-o zonă cu teren accidentat.

Salvamont Sinaia a precizat că salvatorii montani au ”asigurat extragerea corpului neînsufleţit al unui turist dispărut din staţiune, căutat şi găsit de către Poliţia Sinaia – dar fără viaţă, în perimetrul localităţii.

La intervenție au participat și reprezentanți ai ISU Prahova, Serviciului Ambulanță și ai Poliția Sinaia.

Surse judiciare susţin că bărbatul avea 54 de ani, era din judeţul Argeş şi se cazase la un hotel din staţiunea Sinaia. El fusese dat dispărut în urmă cu o săptămână, după ce fiica lui l-a sunat în repetate rânduri și nu a reușit să îl contacteze.

