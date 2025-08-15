Trenurile care merg spre mare, întârzieri de sute de minute

Circulația trenurilor spre litoral înregistrează întârzieri de până la 200 de minute din cauza unor probleme la infrastructura feroviară.

CFR Călători a anunțat că circulația trenurilor pe distanța Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracțiune diesel. Totodată, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate.

„CFR Călători informează că urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Fetești – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulația mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute.

De astă noapte, circulația trenurilor pe distanța Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracțiune diesel. Circulația în zona afectată se realizează în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri și/sau modificări și în programul de circulație a altor trenuri de călători.

CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile și călătorii să ajungă la destinație în siguranță. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziție tracțiune diesel în zonele unde managerul infrastructurii feroviare – CFR SA a solicitat.

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii pe www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern/Renunțarea la călătorie”, transmite CFR Călători.