Sanie de vară de la Predeal. Când va fi inaugurată

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

Stațiunea Predeal din acest an o sanie de vară. Investiția va fi inaugurată la sfârșitul lunii august, potrivit radiobrasovfm.ro.

Sania de vară (mountain coaster) din zona pârtiei Clăbucet din Predeal ar putea fi dată în folosință până la finalul acestei luni, după eliberarea avizului necesar din partea ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat).

Pe traseul cu lungimea totală de 822 de metri vor coborî 22 de sănii, spune primarul localității, Sorin Ciobanu.

„Investiția a costat peste 1.300.000 de euro. Are o particularitate față de alte trasee de acest gen. Avem și un tunel prin care trecem cu sania.

Viteza maximă va fi de 40 de kilometru la oră în coborâre.

În funcție de condițiile meteo, instalația va putea fi exploatată și în sezonul de iarnă, ca o alternativă de distracție pentru turiștii care vin în stațiune, deoarece traseul saniei de vară este paralel cu pârtia Clăbucet și nu va încurca schiorii”, a declarat Sorin Ciobanu, primarul din Predeal, pentru radiobrasovfm.ro.

