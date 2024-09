18 septembrie – a fost inaugurat Mausoleul de la Mărășești, „întru slava eroilor neamului”

Pe 18 septembrie, în 1938, a fost inaugurat Mausoleul de la Mărășești. Inițiativa construirii a aparținut comitetului Societății Femeilor Ortodoxe din România. În confruntările de la Mărășești au pierit 480 de ofițeri și 21.000 de soldați români. La ora actuală, edificiul adăpostește rămășițele a 5073 de soldați și ofițeri, în 154 de cripte individuale și 9 cripte comune de pe 18 culoare.

Propunerea de ridicare a unui Mausoleu la Mărășești a fost înaintată regelui Ferdinand și guvernului condus de Ion I. C. Brătianu.

Pe 14 iulie 1921, George G. Ulise Negroponte, proprietarul pământurilor din zona aleasă pentru monument, a donat 20 de hectare pentru construcția Mausoleului. Pentru realizarea proiectului s-a organizat un concurs, câștigat de proiectul arhitecților Constantin Pomponiu și George Cristinel. Lucrările au început pe 6 august 1923, la exact 6 ani de la declanșarea marii bătălii.

În anul 1924 au început reînhumările osemintelor ostașilor în criptele mausoleului, iar în toamna aceluiași an au fost depuse în sarcofagul central rămășițele pământești ale generalului Eremia Grigorescu, decedat la 21 iulie 1919. După prima etapă a construcției, monumentu avea forma unui cavou circular, cu un diametru de 40 de metri, în care erau dispuse radial 16 galerii. La 27 septembrie 1924 a avut loc solemnitatea de inaugurare a criptelor, în prezența reginei Maria și a altor oficialități.

Din cauza lipsei fondurilor, lucrările au fost întrerupte timp de 12 ani. În anul 1936, lucrările au fost reluate, fiind finalizate în anul 1938. Mausoleul de la Mărășești a fost inaugurat oficial la 18 septembrie 1938, în prezența regelui Carol al II-lea și a numeroase oficialități.

18 septembrie – evenimente și personalități

1819 – S-a născut Leon Foucault, fizicianul francez care a demonstrat miscarea de rotatie a Pamantului cu ajutorul pendulului care-i poarta numele si a determinat viteza luminii.

Jean-Bernard-Léon Foucault a fost un fizician și astronom francez. A rămas în istoria fizicii mai ales pentru experimentul său care a demonstrat rotația Pămîntului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris). Acest pendul a fost reinstalat în 1995 și în prezent poate fi vizitat. Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”.

1851 – A apărut primul numar al publicației americane The New York Daily Times, devenită șase ani mai târziu, renumita The New York Times, care a supraviețuit până în prezent.

Ziarul a obținut 98 de premii Pultzer până în anul 2008 și a avut un tiraj de aproximativ 1 milion de exemplare în anul 2007.

1903 – S-au desfăşurat primele curse de motociclism din ţara noastră, pe velodromul de la şosea .

1904 – A apărut, la Bucureşti, săptămânalul umoristic “Furnica”.

1905 – S-a născut Greta Garbo, actrița de origine suedeză stabilită în SUA, unul dintre miturile sacre ale cinematografiei. Născută Greta Gustaffson, actrița a fost descoperită de regizorul Mauritz Stiller.

1909 – A încetat din viaţă Grigore Tocilescu, istoric, arheolog, folclorist, acadamician,profesor de istorie antică şi de epigrafie la Universitatea din Bucureşti.

1914 – S-a semnat Convenţia ruso-română, prin care Rusia se angajează să garanteze şi să apere integritatea teritorială a României şi recunoaşterea drepturilor acesteia asupra teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români în schimbul unei neutralităţi binevoitoare a României („Acordul Sazonov-Diamandi”).

1923 – S-a născut, la Paris, Principesa Ana de Bourbon-Parma, devenită Regina Ana a României prin căsătoria cu Regele Mihai, la 10.06.1948. A fost fiica prințului René de Bourbon-Parma și a prințesei Margaret a Danemarcei. A fost strănepoata regilor Christian al IX-lea al Danemarcei (pe linie maternă) și Miguel I al Portugaliei (pe linie paternă) și nepoata de soră a împărătesei Zita de Bourbon-Parma.

1928 – A avut loc zborul primului avion cu motor diesel, în SUA.

1952 – Charile Chaplin a părăsit Statele Unite pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi în aceasta tara la ordinul lui J.Edgar Hoover, directorul FBI.

1954 – A fost înfiinţată Compania TAROM prin încetarea activităţii TARS (Transporturi Aeriene Româno-Sovietice)

1959 – Crearea Curţii Europene a Drepturilor Omului pe lângă Consiliul Europei la Stasbourg, instituţie fondată de Convenția Europeană a DRepturilor Omului, cu scopul de a asigura respectarea obligaţiilor care rezultă din aceasta de către statele contractante. La 3.11.1998, a fost inaugurată la Strasbourg, noua Curte Europeană a Drepturilor Omului.

1970 – Chitaristul american Jimi Hendrix (James Marshall), a murit la doar 28 de ani, in urma unei supradoze de droguri, in Londra.

1974 – A fost inaugurat, la Sf. Gheorghe, Monumentul Ostaşului Român.

1981 – A fost abolită în Franţa, pedeapsa cu moartea.

1988 – La a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de la Seul, delegaţia României a cucerit 7 medalii de aur, 11 de argint şi 6 de bronz.

1997 – A intrat în vigoare Convenţia ONU asupra interzicerii folosirii, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal.

2012 – A decedat poetul, prozatorul si traducatorul român, Romulus Vulpescu.