Localnicilor din Șoimari le „curge” aer în loc de apă la robinete (VIDEO)

La robinete le „curge” aer în loc de apă potabilă, iar apometrele contorizează un consum care, spun revoltați localnicii din Șomari, nu există. Aproximativ 3000 de suflete care, de mai bine de o săptămână, se descurcă, doar în scop menajer, cu apa cărată de la fântâna din comună, apă care, însă, este nepotabilă. (Video la finalul textului).

Indignarea localnicilor din Șoimari este cauzată de faptul că sunt nevoiți, în plină vară, să stea fără picătură de apă, dar și de faptul că apometrele montate contorizează „aer”.

„Nu este posibil așa ceva. Am doi copii mici. Sunt singură, nu am serviciu. Nu îmi permit să cumpăr apă îmbuteliată zilnic pentru cei mici, dar nu am încotro. Avem o fântână care nu a secat, însă, am fost avertizați să nu folosim apa decât în scop menajer fiindcă nu este sigură. Cei din Primărie dau vina pe HidroPrahova, iar operatorul, când am sunat, mi-a transmis că va trimite echipă în teren. Nu s-a întâmplat nici până acum, iar de suferit din această cauză suferă mii de oameni de aici, din Șomari. Ba chiar primarul, când l-am întrebat ce soluție are, mi-a răspuns: să mă rog să plouă. Asta a fost „rezolvarea” dânsului”, ne-a povestit Florentina Bănică.

Contactat telefonic, viceprimarul din Șomari, Ion Stănescu, a precizat că „problemele legate de alimentarea cu apă a comunei sunt cauzate de mai multe avarii apărute la rețeaua de distribuție Predeal Sărari. „Eu acum sunt în concediu, nu am ce să vă spun. Cunosc problema, în fiecare zi primim promisiuni de la HidroPrahova că se va rezolva. Nicio echipă nu a venit, însă, până acum în teren. Promit, dar nu se țin de cuvânt. Nu aș știi ce să le transmit oamenilor, suntem la mâna operatorului de apă”, este declarația viceprimarului din Șoimari.