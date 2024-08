Gospodării afectate din cauza lucrărilor la Centura Comarnic. Primar: „Mâine, 22 august, vom căuta soluții”

Oamenii din Comarnic, mai exact din zona Podul lui Neag, au de suferit din cauza lucrărilor efectuate la centura orașului. Muncitorii au săpat aproape de locuințe, iar pereții acestora au început să crape. Primarul Sorin Popa spune că mâine, 22 august, va avea loc o întâlnire cu autoritățile județene și de la centru pentru remedierea situației.

„Mâine, la ora 11.00, vom căuta soluții. Vom avea o întâlnire pe șantier cu reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova, constructor, proiectant, totul pentru a vedea ce se poate face in sensul stopării deteriorării locuințelor aflate în imediata apropiere a lucrării la centura Comarnic.

La momentul de fata sunt doua gospodării afectate, in zona Podul lui Neag, însă, consider că, in ciuda acestor probleme, lucrarea este una benefică nu pentru comărniceni, ci pentru toți cei care tranzitează zona”, a precizat primarul Sorin Popa.

Centura va ocoli orașul Comarnic și DN 1 prin vest, va avea o lungime de aproape 6 km și două benzi de circulație. În cadrul proiectului, vor fi construite trei poduri noi și va fi dublat podul peste râul Prahova de pe DJ 101R. În același timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

La intersecțiile cu DN 1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate, astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic și din orașul Comarnic. Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi. Licitația a fost câștigată de asocierea S.C. FRASINUL S.R.L. (lider) – S.C. ARTEHNIS S.R.L., la valoarea de 236,7 milioane lei.