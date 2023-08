Vacanță ruinată pentru mai mulți prahoveni, clienți ai agenției de turism Passion. Oamenii s-au trezit și fără sejur, și cu banii luați

Mai mulți prahoveni s-au trezit și fără bani, dar și fără vacanța promisă. Oamenii au cumpărat sejururi în Turcia sau Italia și, în loc să se bucure de concedii, au ajuns la Secția de Poliție 4 din Ploiești, în încercarea de a-și recupera măcar banii pierduți. În mijlocul scandalului este, din nou agenția de turism Passion, aceasta fiind implicată, în primăvara acestui an, într-un alt scandal care i-a avut în prim plan pe olimpicii de la C.N. „Mihai Viteazul”.

Au plătit sute de euro pentru o vacanță de vis și au aflat că sejururile promise au fost anulate. Disperați, prahovenii au mers la Secția de Poliție 4 din Ploiești pentru a depune plângeri.

„Am zis măcar banii să ni-i recuperăm, dacă tot am fost „țepuiți” cu vacanța. Trebuia să plecăm miercuri ( n.r. 16 august). Am plătit aproximativ 2000 de euro pentru Veneția. Ni s-a spus că nu se mai organizează. Am rămas șocați. În situația noastră mai sunt și alții. Ne-au stricat planurile, iar acum trebuie să stăm să facem plângeri, să pierdem timp pe uși pentru a ne primi măcar banii înapoi. Foarte urât ce se întâmplă, ne-a povestit Dumitru Badea.

În situația ploieșteanului mai sunt și alte persoane care au trăit aceeași experiență dezamăgitoare.

Reprezentantul agenției Passion din Ploiești confirmă cele întâmplate. Săndel Nica ne-a spus că toată situația a fost generată de un tour-operator cu care colabora și care a dat faliment. „Da, am fost nevoiți să anulăm sejururile. Problemele au început din cauza unui tour-operator cu care lucram și care s-a declarat falimentar. Am început deja să returnăm banii oamenilor păgubiți. Până pe 23 august vom da toate sumele pe aceste vacanțe înapoi”, a spus reprezentantul agenției.

În aprilie, agenția de turism Passion a mai fost implicată într-un incident, care i-a avut în prim plan pe olimpicii echipei de robotică de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Agenția a fost acuzată atunci că nu a achitat decât trei din cele opt nopți de cazare ale tinerilor la Mondialele de la Houston, SUA.