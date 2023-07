Călătorii acuză condițiile din trenurile de pe ruta Vălenii de Munte-Ploiești. Explicațiile companiei Transferoviar

Un cititor care face zilnic naveta cu trenul pe ruta Vălenii de Munte – Ploiești acuză condițiile proaste oferite de transportatorul privat. În replică, reprezentanții companiei Transferoviar susțin că ”depune toate eforturile pentru asigurarea tuturor conditiilor de calatorie cu trenul”.

Sesizarea cititorului:

Bună ziua, scriu redacției dumneavoastră în speranța că mesajul meu va ajunge la autoritățile competente pentru a rezolva problemele persoanelor ce călătoresc cu Transferoviar Călători.

Există următoarele probleme în trenurile TFC:

Lipsa aerului condiționat în trenuri

Sunt abonat pe ruta Valenii de Munte – Ploiesti Sud și am constatat cu dezamăgire că în vagoane nu functionează sistemul de aer condiționat. Temperaturile ridicate din interiorul trenurilor au creat un mediu inconfortabil și neplăcut, afectând negativ călătoria mea și sănătatea pasagerilor.

Temperaturile ating și 50 de grade mai ales la ora amiezii când trenul este plin de navetiști.

Am constat ca în locul aerului condiționat functionează caloriferele acestea posibil să fie funcționale inclusiv vara.

Transferoviar calatori se scuză printr-un afiș că nu sunt obligați să asigure serviciu de climatizare dacă trenul nu este construit dupa 01.01.2022 ceea ce m-i se pare o mare încălcare a drepturilor consumatorilor și călătorilor.

Practic suntem transportati mai rau decat animalele,pana cand si mijloacele de transport pentru animale vii sunt obligate sa aive ventilatoare.

Mizeria din trenuri

Am remarcat o neglijență evidentă în ceea ce privește curățenia în trenurile Transferoviar Călători. Vagoanele sunt murdare, cu gunoi aruncat pe jos și cu suprafețe neigienizate. Această situație nu numai că creează un mediu dezordonat și insalubru, dar reprezintă și un risc potențial pentru sănătatea pasagerilor.

Lipsa apei și a hârtiei igienice în toalete

În timpul călătoriei, am observat că toaletele din trenuri sunt lipsite de apă și hârtie igienică. Aceasta este o problemă majoră, deoarece pasagerii au nevoie de facilități adecvate pentru a-și satisface nevoile fiziologice de bază. Lipsa acestor resurse de bază este inacceptabilă și poate fi considerată o încălcare gravă a drepturilor consumatorilor.

Starea degradată a trenurilor

Trenurile operat de Transferoviar Călători prezintă o stare generală de degradare. Unele scaune au captușeala ruptă , podelele murdare și exista semne evidente de uzură și neglijență în diferite părți ale trenului. Aceasta nu numai că denotă un nivel scăzut de întreținere, dar afectează și confortul și siguranța pasagerilor.

La solicitarea Obsewrvatorului Prahovean, freprezengtanții companiei Transferoviar au transmis următorul punct de vedere:

Asigurarea unor condiții conforme de călătorie în cadrul trenurilor pe care le operăm este de o importanță deosebită pentru societatea noastră și ne dorim ca pasagerii să aibă un nivel de confort ridicat. Din acest motiv, apreciem punctele de vedere transmise de călători cu privire la orice nereguli sesizate.

În acest sens, dorim să aducem la cunoștință faptul că trenul care circula pe ruta respectivă nu era dotat cu un sistem de climatizare. Acest fapt este în deplină concordanță cu condițiile impuse prin intermediul legislației în vigoare cu privire la nivelul minimal de servicii oferite de trenurile Regio, prevăzute prin Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 153/2011.

Prin intermediul acestui act legislativ este prevăzută obligativitatea existenței unui sistem de climatizare doar pentru vehiculele feroviare pentru transport de călători fabricate sau reînnoite după data de 01.01.2022, categorie în care trenul din situația dată nu se încadrează. Prin urmare, îndeplinim standardele impuse de legislația existentă cu privire la nivelul minimal de servicii oferite în trenurile Regio.

Mai mult decât atât, dorim să amintim faptul că această perioadă a fost marcată de temperaturi record, societatea noastră neputând să își asume responsabilitatea pentru cotele alarmante la care temperaturile au ajuns. În mod suplimentar, condițiile climatice au ridicat probleme pe scară largă, la nivelul tuturor operatorilor de transport, care s-au confruntat cu dificultăți asemănătoare în ceea ce privește climatizarea de la bordul trenurilor.

Trenurile aparținând S.C. Transferoviar Călători SRL nu sunt toate dotate cu instalații de climatizare, aspect care a fost adus la cunostinta publicului călător (anunțuri pe site și la casele de bilete), tocmai pentru a asigura o transparenta cu privire la acest aspect, iar calatorul sa aleaga in cunostinta de cauza dacă călătorește sau nu în aceste condiții.

Astfel cum am precizat la paragrafele anterioare, condițiile minime de confort ce trebuie îndeplinite în transportul feroviar public de călători sunt stabilite de către Ministerul Transporturilor prin Ordinul nr. 153/2011 cu modificările și completările ulterioare, anexa Nr. 2. Materialul rulant de cale ferată pe care îl utilizăm îndeplinește aceste condiții legale minime impuse.

In prezent ne aflam intr-un proces de innoire a parcului de material rulant care sa imbunatateasca confortul calatorilor. Procesul de innoire a debutat in anul 2021 cu achizitia de automotoare de tip BR 643, urmand ca in cursul acestui an sa fie achizitionate si alte automotoare, cat si remotorizarea vehiculelor existente in parc. Acest proces va fi de durata si va avea o dezvoltare treptata, bazata pe etape, scopul final fiind cel de asigurare a condițiilor optime de calatorie.

In ceea ce priveste conditiile de salubritate, la fiecare capat de sectie se face salubrizarea tuturor automotoarelor. Cu toate acestea, considerăm că o mare parte din responsabilitatea pentru păstrarea unor astfel de condiții revine și călătorilor care aleg să facă uz de serviciile noastre. Astfel, menționăm că trenurile sunt salubrizate după un program strict înainte să fie expediate din stație. Chiar și în asemenea condiții, dar și în ciuda existenței personalului de control în tren care să realizeze verificări cu privire la condițiile de călătorie, astfel de situații neplăcute pot apărea pe fondul lipsei unui comportament conform din partea călătorilor.

Chiar dacă nu ne dorim ca pasagerilor să le fie creat un disconfort pe parcursul călătoriei, este practic imposibil să realizăm salubrizări ale trenurilor în timpul în care acestea sunt folosite. Prin urmare, avem nevoie de colaborare din partea călătorilor pentru menținerea condițiilor de curățenie pe care le realizăm înaintea expedierii din stație a trenurilor

Din verificarile efectuate, am putut observa ca pe parcurs, din cauza utilizarii necorespunzatoare de catre calatori a obiectelor sanitare, aspectul toaletelor nu mai este ca cel de la capat de sectie. De asemenea resturile menajere sunt de multe ori aruncate pe jos in loc sa fie folosite cosurile din dotarea automoturului

Aceleasi concluzii sunt valabile si in cazul aspectului tapiteriei, aceasta fiind taiata si deterioarata de catre calatori. Pentru remediere, societatea Transferoviar Calatori a inceput o campanie de retapisare a tuturor automotoarelor. In cel mai scurt timp posibil acestea vor fi in totalitate inlocuite.

Societatea noastra depune toate eforturile pentru asigurarea tuturor conditiilor de calatorie cu trenul precum si informarea calatorilor cu privire la modul de utilizare a obiectelor sanitare.