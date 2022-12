Motivele pentru care omul de afaceri Doru Morcovescu și-a pus capăt zilelor. Precizările familiei

Joi seară omul de afaceri prahovean Doru Morcovescu a fost găsit fără suflare într-o cameră ca Hotelului Prahova, pe care îl deținea, în centrul Ploieștiului.

Bărbatul nu ar fi lăsat niciun bilet de adio care să explice gestul extrem însă familia acestuia, prin intermediul fiicei sale, Alexandra Morcovescu, a făcut o serie de precizări.

„PRECIZARE. In aceste momente grele pentru familia mea, doresc sa solicit intregii prese, careia ii multumesc ca ne este alaturi in aceste momente grele, sa transmita opiniei publice informatii corecte despre trecerea in nefiinta a tatalui meu. Prin urmare, fac urmatoarea precizare.

Tatal meu NU s a sinucis din cauza datoriilor, de aceea, de dragul corectitudinii, solicit tuturor jurnalistilor care au facut speculatii in acest sens sa rectifice stirea.

In realitate, tatal meu a fost un om curajos care, in 30 de ani de activitate, in domeniul HORECA, nu s-a dat niciodata batut, din contra a luptat si a construit o afacere care ii va purta amprenta multi ani de acum incolo.

Si au fost destule situatii grele, tinand cont de starea economica a tarii in care traim. As dori sa se inteleaga foarte clar faptul ca tatal meu suferea de mai multi ani de depresie, generata de alte boli, acesta fiind momentul de slabiciune care, din pacate pentru familia noastra, a dus la aceasta grea pierdere.

Va rog respectuos sa tineti cont de aceasta precizare in memoria tatalui meu. Va multumesc!”