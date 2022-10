Experiența de coșmar a unei mămici care a născut gemene la Maternitatea Ploiești. „Ne-au ținut încuiate două zile!”

Încă o experiență de coșmar, trăită de o mămică din Vălenii de Munte, la Maternitatea Ploiești. Femeia, în vârstă de 20 de ani, a dat naștere unor fetițe gemene, pe 18 aprilie 2022. Andreea nu reclamă, de data aceasta, nașterea în sine, cât „comportamentul inuman la care a fost supusă atât ea, cât și micuțele, pe perioada spitalizării”. Agresată verbal, jignită, încuiată în salon timp de două zile, iar copilele ținute departe de mamă în vederea alăptării la sân.

„Am trăit un infern. Trei săptămâni am stat internată cu gemenele, întrucât au avut o greutate mică la naștere. Evelina Ioana a cântărit 1,800 de kilograme, iar Sofia Maria 2,800 de kg. Cea mică a stat multe zile la incubator. Vă spun, tratamentul asistentelor și infirmierelor este sub orice critică. Jignită, luată la mișto. Toate mămicile, de fapt, cât am stat acolo, eram numite proaste, nespălate, bătute în cap. Dacă ziceam ceva ne lăsau copiii neschimbați, nespălați.

Una dintre asistente mi-a bruscat-o îngrozitor pe Evelina. A bătut-o pe spate ca pe un animal, de nervi că nu elimina gazele și se terminase programul de lucru, iar ea voia să scape de noi. Nu m-au lăsat să alăptez natural, mi le-au trecut pe formulă. Evident, m-am revoltat și atunci ne-a fost încuiată ușa să nu mai putem ieși. Nu mai zic că fetelor le-au fost făcute analize greșite. Mai să ajung să îi fac celei mici transfuzie de sânge. Nici vorbă, însă, ca fetița să aibă nevoie de așa ceva. Am prins curaj să îmi spun și eu povestea pentru ca alte mămici să aibă mare grijă și să nu intre în depresie post -partum din cauza unor cadre medicale lipsite de empatie”, a relatat mămica gemenelor, Andreea.

Așteptăm în continuare o reacție oficială din partea Spitalului Județean Ploiești cu privire la situațiile semnalate de mămicile care au născut în cadrul Maternității Ploiești .