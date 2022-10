Clara Ilinca a rămas cu mânuța stângă paralizată în urma nașterii la Maternitatea Ploiești. Mărturia mamei

Paralizie obstetricală de plex brahial. Este diagnosticul pe care micuța Clara Ilinca l-a primit la doua câteva zile după naștere. Nu, nu de către medicii de la Maternitatea Ploiești, acolo unde, în februarie 2022, s-a născut micuța, ci de către doctorii de la o clinică privată din București. Pe scurt, bebelușul, din cauza faptului că a fost extras forțat la naștere, a rămas cu mânuța stângă paralizată. Și acum, la 8 luni de viață, Clara Ilinca face kinetoterapie pentru a-și recupera mobilitatea.

Mama fetiței spune că experiența trăită la naștere a fost un infern. A născut la 42 de săptămâni un copil de 4,600 kg. Cu o zi înainte, mămica a fost lăsată, din spusele acesteia, de la 9.00 la 19.00, singură în salon, cu niște dureri cumplite.

„Aveam dilatație 8 și nu voiau să mă bage în sala de nașteri. Ba chiar moașele făceau mișto de mine. Îmi spuneau că merit să îndur dacă mi-a trebuit copil la 19 ani. Că mai bine îmi vedeam de școală, de facultate. Asta era problema lor, nu că eu mă tăvăleam de durere”, povestește femeia, încurajată să își spună of-ul, după ce a citit dramele trăite de alte mămici.

Clara Ilinca s-a născut pe 7 februarie 2022. Medicii de la maternitatea Ploiești i-au spus mămicii că fetița are clavicula ruptă. „Două zile m-au ținut cu ea în spital, spunându-mi că nu au ce face, că se va suda de la sine, copila fiind crudă. Sigur mi-au bruscat-o când au extras-o cu mâinile goale și de aici problema”, continuă mămica Ilincăi.

Citește și: „Mi-au spus că îmi moare copilul în două ore!” Drama unor părinți a căror fetiță s-a născut perfect sănătoasă la Maternitatea Ploiești

Părinții au ajuns, ulterior, la Spitalul Petrolul. Aici, aceeași concluzie. Bebelușul are nevoie de ghips. Lucru care s-a și întâmplat, numai că, după câteva zile, „mâna copilului meu a început să se învinețească. Am plecat de urgență la spital și am cerut înlăturarea ghipsului”.

„Într-un final, am plecat la București, la un spital privat. Aici, medicii mi-au zis că bebelușul meu are paralizie de plex brahial, inerți mușchii antebrațului și mâinii. De atunci, au trecut 8 luni. Săptămânal, facem ședințe de kinetoterapie pentru ca fetița să își revină. Plătim 1500 de lei, în condițiile în care avem în casă un venit modest, de doar 2000 de lei, salariul soțului. Dar facem orice pentru ca Ilinca să fie bine. Nașterea la această maternitatea a fost, cred, cel mai traumatizant episod din viața mea. Din păcate, cu repercusiuni asupra sănătății copilului meu”, a concluzionat ploieșteanca.