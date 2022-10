„Mi-au spus că îmi moare copilul în două ore!” Drama unor părinți a căror fetiță s-a născut perfect sănătoasă la Maternitatea Ploiești

Anastasia Maria s-a născut la Maternitatea din Ploiești pe 8 septembrie 2022. Fetița a avut 3,500 kg la naștere și un scor Apgar 9, întrucât mama a optat pentru cezariană. Părinții micuței abia așteptau externarea pentru a pleca acasă cu copilul pe care și l-au dorit atât de mult. Numai că, pe perioada cât a stat spitalizată, Anastasia Maria a făcut septicemie. A contactat infecție nozocomială cu E.coli, medicul neonatolog transmițând familiei că bebelușul va mai trăi doar…două ore!

Copilul meu s-a născut perfect sănătos și am dus-o la București în stare critică

„Pe toată perioada sarcinii, medicul care a monitorizat-o pe soție a spus că sarcina decurge așa cum trebuie. Fetița mea s-a născut perfect sănătoasă, am văzut-o, am luat-o în brațe, era roz la față, gângurea, plângea, ca orice nou născut. Doar că starea ei a început să se degradeze brusc. Pe 11 septembrie, copilul meu era în stare critică. Pământie la față, cu temperatură foarte mare și aproape inertă”, a povestit tatăl micuței, ploieșteanul G.M.

Evident, bărbatul a cerut explicații medicului neonatolog Mirela Goldiș. A cerut urgent transferul la un spital din capitală, dată fiind starea critică în care se afla micuța Anastasia.

„Neonatologul de la maternitatea Ploiești mi-a zis că fata mai trăiește două ore!”

„Pe această doamnă doctor o interesa că eu eram în pantaloni scurți, când am ajuns de urgență la spital. A ridicat chiar tonul la mine. De parcă asta era problema, ținuta mea, nu că îmi moare copilul. Apoi mi-a zis că de ce să mai cer transfer că oricum fata nu mai trăiește decât două ore. Cât de inuman să fii să spui așa ceva unui tată? Am cerut explicații. Am vrut să știu de ce starea copilului meu s-a degradat în halul acela, în condițiile în care la naștere era perfect sănătoasă. Mi s-a spus că are septicemie. Și atât. Ca și cum vorbea despre o măsea stricată. Numai Dumnezeu m-a ținut să nu am o izbucnire violentă”, a mai mărturisit tatăl Anastasiei.

„Dacă nu dădeam niște telefoane, nu îmi aprobau transferul și copilul meu era, probabil mort acum”

Disperat, văzând că nu i se aprobă transferul la București, omul a apelat și el la relațiile pe care le avea, fiind angajat ISU.

„Ce să fac? M-a dus capul să dau și eu niște telefoane, altfel copilul meu, singurul, ar fi fost mort azi. Am fost ajutat. Într-o oră și jumătate, a venit o ambulanță din București, mi-a preluat copilul și l-au dus la Spitalul Clinic „I. Cantacuzino. Stau și mă întreb… eu am putut să fac asta. Dar dacă era alt părinte? Ce făcea? Își lua copilul mort în coșciug, nu? E absolut halucinant”, a continuat ploieșteanul.

Odată ajunsă în capitală, Anastasia Maria a fost supusă unor investigații amănunțite. Medicii erau erau rezervați în privința șanselor ei de supraviețuire. Într-adevăr, fetița făcuse septicemie din cauza contactării bacteriei E.coli.

După aproape trei săptămâni de tratament cu antibiotic, Anastasia este, din nou, sănătoasă

De urgență, cadrele medicale au trecut-o pe tratament cu antibiotic, administrat timp de două săptămâni. Au urmat alte câteva zile în care micuța, alături de mamă, a rămas internată la spitalul din capitală, pentru a-i fi monitorizată starea de sănătate.

„Copilul meu este perfect sănătos acum. Doctorii de aici i-au salvat viața, în condițiile în care, la Ploiești, acel medic neonatolog îi mai dădea doar două ore de trăit. Mai mult, îmi refuza și transferul. De parcă noi, ca părinți, trebuia să ne resemnăm că ne moare copilul și să stăm cu mâinile în sân. Este inadmisibil așa ceva”.

Cazul Anastasiei Maria nu este nici pe departe unul singular. Ieri vă relatam situația Larei Maria, un alt bebeluș ajuns tot de la Maternitatea Ploiești în capitală, cu infecție respiratorie gravă, plămânii afectați și probleme neurologice. Asta întrucât fetița s-a născut târziu, după ce mama a fost ținută în travaliu timp de 30 de ore, fără a fi monitorizată.

Părinții copilelor au de gând să facă plângere către Colegiul Medicilor.

Am solicitat un punct de vedere SJU Ploiești cu privire la aceste cazuri. Așteptăm poziția oficială a unității spitalicești. Vom reveni cu amănunte.