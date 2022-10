După 30 de ore de travaliu, o ploieșteancă reclamă Maternitatea Ploiești de neprofesionalism. Bebelușul a ajuns la un spital din București și e intubat la Terapie Intensivă

Lara Maria s-a născut la Maternitatea Ploiești pe 22 septembrie 2022. După 30 de ore de travaliu, timp în care, mămica ei, A.C., în vârstă de doar 20 de ani, a fost lăsată să se chinuie cu niște contracții cumplite, fetița a venit pe lume, într-un final, prin cezariană. La 40 de săptămâni și 5 zile. O sarcină, așadar, cu termen depășit. Copila s-a născut cu grave probleme respiratorii, plămânii afectați, dar și afecțiuni neurologice. De urgență a ajuns la Spitalul Clinic Dr. „I. Cantacuzino” din București, unde micuța se află intubată și acum, la Terapie Intensivă.

„A fost o experiență tragică ceea ce am trăit la Maternitatea Ploiești. Am doar 20 de ani, a fost prima naștere, sunt sănătoasă, totul a decurs normal pe timpul sarcinii, deci nu înțeleg de ce, după naștere, mi s-a spus că exista riscul să mor și eu, dar și fetița”.

„De ce m-au lăsat nesupravegheată 30 de ore să mă chinui?”

„Am stat 30 de ore neasistată de nimeni! Am pierdut timp prețios și, din cauza asta, Lara Maria va rămâne cu sechele pe viață. Mi-au transferat-o la București cu un elicopter SMURD. Avea insuficiență respiratorie severă, după cele 30 de ore de travaliu, lichidul meu amniotic s-a infectat, devenind verde, copilul a înghițit acest lichid și a făcut pneumonie. Bebelușa mea e intubată și azi, 6 octombrie. A fost adusă în stare critică, medicii de la București, din fericire, au reușit să o stabilizeze”.

„Bebelușa mea este și azi la Terapie Intensivă. Va rămâne cu sechele pe viață”

Ploieșteanca A.C, spune că sarcina i-a fost monitorizată de către medicul ginecolog, Mihai Ciorăscu. Lucrurile au decurs normal, spune proaspăta mămică, până în momentul în care s-a luat decizia internării ei, din cauza faptului că sarcina era avansată.

„Dacă nu mă lăsau să mă chinui singură 30 de ore, fără supraveghere, poate fetița mea azi ar fi fost bine. Îmi spuneam că nu mi s-a dilatat colul, să mai aștept. Am …așteptat. Zeci de ore de dureri și chin, până când am născut, prin operație, un bebeluș care nu respira. Și pe care mi l-au transferat de urgență în capitală pe motiv că aici, la Ploiești, nu are șanse.

„Nu vreau acum decât să trag un semnal de alarmă”

Nimeni de la Maternitatea Ploiești nu își asumă prin ce trecem noi, ca părinți, dar și Lara. E hrănită artificial, prin cateter. Mă uit la ea în acel incubator și îmi vine să urlu. Dosarul meu de sarcină a fost impecabil. De ce, din cauza incompetenței, copilul meu trebuie să zacă într-un incubator? Dacă aș da timpul înapoi, niciodată nu m-aș mai apropia de acel spital. Vreau ca astfel de cazuri să fie cunoscute și bebeluși nevinovați să nu mai aibă de suferit.

De când am ajuns la București, au mai ajuns doi nou născuți aduși de la Maternitatea Ploiești. O fetiți cu septicemie, căreia i se mai dăduseră două ore de viață și care acum, aici, la spitalul din București, este bine și un alt nou născut adus, la fel, cu grave probleme respiratorii”, este mărturia femeii, mămica Larei Maria.

În momentul în care fetița va fi bine, iar medicii din capitală vor decide că ea poate fi externată, părinții Larei Maria iau în calcul varianta unei plângeri către Colegiul Medicilor.

Am cerut un punct de vedere Maternității Ploiești, aflată în subordinea SJU, cu privire la această situație. Vom reveni cu poziția oficială a unității spitalicești.