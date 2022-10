Scrisoarea de mulțumire a unei paciente operată la spitalul CFR Ploiești: ”Doamna Daniela Munteanu, o minune de medic. Blândă, caldă, empatică”

Să fii un medic bun înseamnă, în primul rând să fii om, cu tot ce presupune asta: stări bune, stări rele, emoții, frici, energie, oboseală. Să fii un medic bun înseamnă să ai compasiune pentru cei pe care îi salvezi. Durerea, niciodată, să nu îți fie indiferentă. Pacientul să fie om, și nu doar un număr, un caz oarecare. Din fericire, Prahova are și astfel de medici. Dincolo de atâtea și atâtea nemulțumiri ale oamenilor cu privire la fel în care sunt tratați de către cadrele medicale, ( unii rămânând cu sechele pe viață), există și „doctori fără de arginți”. Oameni care au depus un jurământ și pentru care medicina nu este doar despre iubirea față de știință, este în primul rând despre suferințele semenilor.

Un astfel de caz ne-a fost relatat de către o ploieșteancă în vârstă de 75 de ani, Aurelia Santos.

Femeia a ajuns la Spitalul CFR din Ploiești pe 19 septembrie. Aproape oarbă, din cauza unei cataracte ce trebuia urgent operată. Cu spaimă la început, date fiind toate experiențele povestite de către oameni prin spitalele din Ploiești.

„Am ajuns pe mâna doamnei doctor Daniela Munteanu, medic oftalmolog. O minune de medic. Blândă, caldă empatică. M-a ascultat, mi-a câștigat încrederea, mi-a răspuns cu răbdare la întrebări, mi-a alinat suferința și m-a încurajat. O oră a durat operația și nicio secundă , nici înainte, nici după, nu m-am simțit ca într-un spital de stat. De la curățenie, la grija pe care a avut-o întreg personalul medical, până la intervenție în sine, care a fost un succes. Am cumpărat cristalinul ( 1800 de lei) și atât. În rest, nu am dat niciun leu nimănui. Și credeți-mă, sunt o femeie în vârstă, nu aveam, să zic așa, pile sau relații. Am fost o pacientă ca oricare alta. Acest medic de excepție mi-a demonstrat că dincolo de tratamente și aparaturi medicale, exista preocupare și interes pentru ființa umană. Si Hipocrate știa asta când a zis că „acolo unde este iubită arta medicinei, există și o dragoste pentru umanitate”., ne-a mărturisit ploieșteanca.

Femeia va mai avea nevoie de o intervenție chirurgicală și la ochiul stâng. Nu se va gândi de două ori și va merge pe mâna acelorași cadre medicale de la Spitalul CFR, care i-au redat nu doar vederea, dra mai ales încrederea într-un sistem medical putred și plin de lipsuri, dar care mai are, din fericire, și mulți medici de valoare. Oameni și buni profesioniști în același timp. Și da, aici, la Ploiești! O mostră de umanitate și profesionalism tot mai rar întâlnită, din păcate, în sistemul medical actual.