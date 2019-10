Ploaia accentuează efectele poluării. ”Pute a gaze în Ploiești de mori!”

Plafonul jos de nori a menținut ”otrava” din aer la nivelul solului, astfel încât efectele poluării din Ploiești se resimt mai rău decât în mod obișnuit.

Numeroși cititori ne-au semnalat un miros puternic de gaze și produse petroliere în mai multe zone ale orașului precum Nord, Republicii sau Bariera București marți seară și în această dimineață.

”Aseară (intre orele 18-21), în zona unde locuiesc, spitalul județean, a mirosit foarte rău a gaze de rafinărie și a fost imposibil să deschid geamul”, ne-a transmis Dan Bobeică.

”Când am ajuns acasă am crezut că am probleme cu instalația de gaze din apartament, atât de puetrnic mirosea în bucătărie, unde lăsasem geamul deschis peste zi. Când am ieșit pe balcon mi-am dat seama că mirosul era de afară”, a fost mesajul lui Florin Pascu, un alt cititor.

Observatorulph.ro solicită public Gărzii de Mediu Prahova să identifice sursa poluării și sancționarea celor care îmbolnăvesc, cu bună știință, ploieștenii.