Când începe vacanța de vară în 2026. Ce elevi vor încheia cursurile mai devreme

Vacanța de vară pentru elevii din România în anul școlar 2025‑2026 va începe oficial pe 20 iunie 2026, odată cu încheierea cursurilor pentru majoritatea copiilor din învățământul preuniversitar, conform structurii oficiale a anului școlar.

- Publicitate -

Totuși, calendarul nu este identic pentru toți elevii. Claselor terminale, precum cele de clasa a VIII‑a și clasa a XII‑a, li se acordă vacanța de vară mai devreme, în funcție de programul examenelor naționale, pentru a le permite să se concentreze pe pregătirea și susținerea testelor fără suprapunerea cu cursurile obișnuite.

Această organizare face parte din modul în care Ministerul Educației structurează anul școlar, aliniind perioadele de vacanță cu perioadele de evaluare și examenele importante, în special pentru elevii care dau evaluarea națională sau bacalaureatul.

- Publicitate -

Vacanța de vară rămâne astfel unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru elevii români, marcând nu doar încheierea formală a cursurilor, ci și începutul unei perioade de relaxare înainte de o nouă etapă educațională.

Când încep cursurile în anul 2026-2027

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul de studiu va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Când începe vacanța de Paște în 2026

Conform calendarului școlar, cursurile se desfășoară până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii intră oficial în vacanța de primăvară.

- Publicitate -

În acest an, Paștele ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie, iar structura anului școlar a fost stabilită astfel încât elevii să poată petrece această perioadă alături de familie.

Vacanța de Paște se încheie marți, 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, dată la care începe ultimul modul de învățare din anul școlar în curs.

Acest ultim interval de învățare se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată să înceapă la 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.