Cristina Țigănuș, elevă de 10, a câștigat a treia bursă în cadrul proiectului „Trăiește la volan”

Cristina Țigănuș este tânăra de aproape 18 ani, elevă în clasa a XI-a la C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești, care a câștigat, joi, 26 martie 2026, a treia bursă oferită în cadrul proiectului „Trăiește la volan”. Campania este derulată de reprezentanții APTC (Asociația pentru Transparență în Comunitate), alături de cei ai IPJ Prahova, ai ISU Prahova, dar și de specialiști în conducere defensivă.

Cristina, de fel din localitatea prahoveană Păcureți, va urma gratuit cursurile școlii de șoferi CCC Admis din Ploiești.

Adolescenta a fost aleasă să primească aceste cursuri gratuite, date fiind rezultatele foarte bune la învățătură și faptul că nu a absentat nicio zi de la școală nemotivat. Cristina a reușit performanța de a termina clasa a X-a cu media 10.

Bucuria fetei care visează să obțină permisul de conducere a fost uriașă: „Chiar nu m-am așteptat. Îmi doresc enorm să fac școala de șoferi.

Când mi-am auzit numele, aproape mi-au dat lacrimile. Vă mulțumesc”, a fost mesajul simplu al tinerei.

Proiectul „Trăiește la volan” va ajunge și în alte licee din Ploiești. Școala de șoferi CCC Admis va sprijini, în continuare, pe parcursul derulării proiectului, tineri care vor să obțină permisul de conducere.