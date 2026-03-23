Ce elevi pot intra la liceu fără să susțină Evaluarea Națională

Elevii care sunt olimpici sau cei care sunt aflați în situații speciale, pot fi admiși la liceu fără a susține Evaluarea Națională, însă locurile pentru astfel de elevi sunt limitate.

Aici se includ elevii excelenți la învățătură, dar care au obținut locul întâi la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației.

De asemenea, și cei care au obținut locurile 1, 2 și 3 la olimpiadele sau concursurile internaționale recunoscute de minister sunt eligibili.

Unitățile de învățământ sunt obligate să acorde locuri speciale pentru această categorie, iar elevii se pot înscrie la liceu într-un singur județ.

Totodată, trebuie să existe o legătură între disciplinele la care au excelat și profilul liceului ales.

În plus, se pot înscrie la liceu fără admitere și elevii care au făcut ultimul an de gimnaziu în spital.