Un liceu din Prahova boicotează simularea examenului de bacalaureat. Elevii au fost relocați

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Deși sindicaliștii din învățământ îndeamnă cadrele didactice să boicoteze simulările pentru examenul de bacalaureat, în Prahova, potrivit ISJPH (Inspectoratul Școlar Județean Prahova), majoritatea profesorilor au decis să nu se implice în protest. O singură unitate de învățământ din județ, Liceul Teoretic din comuna Filipeștii de Pădure, a decis să nu organizeze testarea elevilor.

Potrivit calendarului, simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23–26 martie 2026.

În Prahova sunt 5.795 de elevi ai claselor a XII-a și a XIII-a, care sunt așteptați luni, 23 martie, pentru a susține prima probă a simulării examenului național, cea la limba și literatura română.

Potrivit datelor transmise de ISJPH, în județ au fost amenajate 41 de centre pentru testarea elevilor.

„În al 42-lea centru, cel de la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure, profesorii au decis să se alăture boicotului inițiat la nivel național. Din această cauză, elevii din clasele terminale au fost relocați la C.N. „Al. I. Cuza” pentru a putea participa la simulare”, au transmis reprezentanții instituției.

Reamintim că, la nivel național, profesorii din 69 de licee, adică 4,84% dintre centrele de la simulare, au anunțat că nu participă la simularea examenului național, potrivit unei informări transmise de Ministerul Educației și Cercetării joi, 19 martie.

Afacerea balastierelor din Prahova. Doar 2 din 31 de iazuri piscicole avizate au fost finalizate

Marius Nica Marius Nica -
Analiza prezentată recent de Ministerul Mediului privind exploatările de...

Cum au creat mai mulți elevi din Câmpina un club care îi ajută pe liceeni să-și găsească drumul în viață

Marius Nica Marius Nica -
La Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina a apărut,...

Câte posturi dispar din primariile din Prahova. Situația pe localități

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Valul de disponibilizări nu va ocoli primăriile din Prahova....

