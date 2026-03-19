Workshop pentru părinți la Brătășanca: cum ne protejăm copiii în mediul online

Un nou pas important în direcția educației digitale a fost făcut în satul Brătășanca, din comuna Filipeștii de Târg, unde părinții copiilor de gimnaziu au participat la un workshop dedicat siguranței în mediul online. Evenimentul face parte din proiectul „Online-ul pentru copii, între pericol și resursă”, derulat de Asociația Transparență în Comunitate.

- Publicitate -

Părinți implicați, copii mai protejați

Întâlnirea a adus împreună zeci de părinți preocupați de modul în care copiii lor folosesc internetul. Într-o atmosferă deschisă și interactivă, Ciprian Pap, specialist în IT, Eugenia Popovici, psihoterapeut și Mirela Mihai, jurnalist online, au discutat despre riscurile reale din mediul digital, dar și despre soluțiile concrete pe care le pot aplica acasă.

Psihoterapeutul Eugenia Popovici, cu o amplă experiență în domeniul dependențelor, a subliniat faptul că simpla restricționare a accesului la tehnologie nu este suficientă. În schimb, cheia este comunicarea constantă și construirea unei relații de încredere între părinte și copil.

- Publicitate -

Subiecte esențiale: de la cyberbullying la dependența digitală

Workshopul a abordat teme de actualitate, cu impact direct asupra copiilor de gimnaziu și nu numai:

• recunoașterea semnelor de dependență de internet,

• identificarea și gestionarea cazurilor de cyberbullying,

• influența algoritmilor asupra conținutului consumat,

• diferența dintre informațiile reale și cele false,

• metode eficiente de setare a controalelor parentale.

Părinții au avut ocazia să afle cum pot interveni în mod echilibrat, fără a crea tensiuni, dar menținând totodată un control sănătos asupra activității online a copiilor.

Dialog deschis și soluții aplicate

Una dintre cele mai apreciate părți ale întâlnirii a fost sesiunea de întrebări și răspunsuri, în care părinții au adus în discuție situații concrete întâlnite în viața de zi cu zi. De la timpul excesiv petrecut pe telefon, până la expunerea la conținut nepotrivit, fiecare problemă a primit răspunsuri clare și adaptate.

- Publicitate -

„Nu este vorba despre a interzice, ci despre a înțelege și a ghida”, a fost unul dintre mesajele centrale transmise în cadrul workshopului.

Un demers necesar în comunitățile locale

Evenimentul de la Brătășanca confirmă nevoia tot mai mare de informare în rândul părinților, mai ales în contextul în care copiii petrec tot mai mult timp în mediul online. În județul Prahova, unde mii de elevi de gimnaziu sunt activi pe rețelele sociale și pe diverse platforme digitale, astfel de inițiative devin esențiale.

Proiectul va continua și în alte unități de învățământ din județ, la solicitarea profesorilor și a părinților, cu scopul de a construi o comunitate mai bine pregătită să facă față provocărilor digitale.

Educația digitală, responsabilitate comună

Workshopul de la Brătășanca a demonstrat că atunci când părinții sunt informați și implicați, copiii au șanse mai mari să folosească internetul în mod responsabil și sigur.

- Publicitate -

Colaborarea dintre familie, școală și specialiști rămâne esențială într-o lume în care granița dintre online și offline este din ce în ce mai subțire.

Astfel de inițiative nu doar informează, ci creează premisele unei generații mai conștiente, mai echilibrate și mai bine protejate în fața riscurilor din mediul digital.