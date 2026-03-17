Simulare Evaluare Națională 2026. Subiecte și bareme

Elevii de clasa a opta au susținut astăzi proba de matematică la simularea Evaluării Naționale.

La ora 15:00, Ministerul Educației a publicat baremele de corectare și notare. Acestea pot fi consultate aici:

ENVIII_Matematica_2026_Bar_Simulare_LRO ENVIII_Matematica_2026_Var_Simulare_LRO

Rezultatele simulării vor fi comunicate individual pe 30 martie, nefiind publice. Notele nu vor fi trecute în catalog decât dacă elevii sau părinții solicită acest lucru în scris.

Potrivit ministerului, simularea a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ (97.8% din totalul unităților de învățământ cu nivel gimnazial).

Au fost prezenți peste 144.300 de elevi și au absentat peste 12.700. Trei elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.

În 104 școli profesorii au refuzat să participe la simulare, fiind afectați de protest peste 5.200 de elevi.