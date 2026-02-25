Locul unde petrolul devine carburant: laboratorul care pregătește viitorii ingineri la UPG Ploiești

Înainte ca benzina și motorina să ajungă în stațiile de alimentare, procesul începe într-un loc mai puțin cunoscut publicului: laboratorul de distilare a țițeiului. Un astfel de loc există și la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, instituție cu tradiție în domeniul petrolier, unde studenții, viitori ingineri chimiști și specialiști în rafinare, nu învață doar teorie. Ei lucrează efectiv cu instalații de distilare la scară de laborator, învață să interpreteze curbele de distilare și să înțeleagă comportamentul diferitelor tipuri de țiței. (VIDEO la finalul textului)

- Publicitate -

În laboratorul de distilare din cadrul Facultății de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, știința nu rămâne doar în manuale. Ea se vede, se măsoară și se înțelege direct prin experiment.

Această pregătire practică, spune conf.univ.dr.ing. Liana Bogatu, este esențială pentru industria petrolieră din România, unde rafinăriile au nevoie de specialiști bine instruiți, capabili să gestioneze procese complexe și să respecte standarde stricte de calitate și siguranță.

- Publicitate -

„Laboratorul de distilare a țițeiului, unde, pe lângă procesul de distilare, pot fi făcute teste pentru controlul combustibililor, pentru aditivi ori pentru produse alimentare, reprezintă unul dintre pilonii formării profesionale la UPG Ploiești.

Aici, studenții noștri au oportunitatea de a vedea și înțelege concret, în condiții controlate și sigure, procesele pe care, în mod obișnuit, le studiază la nivel teoretic”, spune și decanul Facultății, conf.univ.dr.ing. Cristina Dușescu Vasile.

La prima vedere, laboratorul de distilare a țițeiului din cadrul universității pare un spațiu plin de țevi, vase din sticlă și aparate complicate. În realitate, însă, este un loc unde știința devine practică, iar studenții învață cum se transformă petrolul brut în produse folosite zilnic: benzină, motorină, gaz lampant sau păcură.

- Publicitate -

Laboratorul de distilare din cadrul UPG este dotat cu instalații moderne, care reproduc funcționarea unei rafinării în miniatură. Studenții lucrează cu coloane de distilare din sticlă și metal, surse de încălzire controlată, senzori și termometre de precizie, recipiente pentru colectarea fracțiilor și sisteme performante de ventilație și siguranță.

Totul este gândit astfel încât procesul industrial să poată fi observat în condiții de maximă siguranță și control.

Laboratorul de distilare a țițeiului de la UPG Ploiești este mai mult decât o sală de curs.

- Publicitate -

Dincolo de formule și temperaturi de fierbere, laboratorul înseamnă curiozitate, rigoare și responsabilitate. Înseamnă locul unde viitorii ingineri învață să transforme o resursă brută într-un produs util, dar și să gândească soluții mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

În acest an universitar, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie sunt 372 de studenți, în toți cei patru ani de studiu. Pentru anul universitar 2025 -2026, facultatea a avut scoase la concurs 129 de locuri bugetate, dintre care 100 au fost ocupate, și alte 136 la cu taxă.