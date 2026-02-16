Ziua lui Brâncuși, marcată la Ploiești printr-o expoziție și un atelier creativ la ZBOR Hub

Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi celebrată la Ploiești printr-un eveniment dedicat artei și explorării creative, organizat la ZBOR Hub.

- Publicitate -

Pe 19 și 20 februarie 2026, spațiul ZBOR din Ploiești (Strada Nicolae Simache 4) se va transforma într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de artă, găzduind o expoziție foto deschisă publicului timp de două zile.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan inspirația și spiritul inovator asociate cu opera marelui sculptor român.

- Publicitate -

În prima zi, joi, 19 februarie, participanții sunt invitați și la un atelier creativ, unde vor avea ocazia să exploreze diferite forme de exprimare artistică, într-un cadru interactiv și deschis dialogului. Mai multe detalii AICI

Evenimentul este organizat și susținut de Asociația Eurospirit, care continuă astfel seria inițiativelor culturale dedicate tinerilor și comunității locale.