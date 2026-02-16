- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Ziua lui Brâncuși, marcată la Ploiești printr-o expoziție și un atelier creativ la ZBOR Hub

Marius Nica
Autor: Marius Nica
ziua brancusi ploiesti

Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi celebrată la Ploiești printr-un eveniment dedicat artei și explorării creative, organizat la ZBOR Hub.

- Publicitate -

Pe 19 și 20 februarie 2026, spațiul ZBOR din Ploiești (Strada Nicolae Simache 4) se va transforma într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de artă, găzduind o expoziție foto deschisă publicului timp de două zile.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan inspirația și spiritul inovator asociate cu opera marelui sculptor român.

- Publicitate -

În prima zi, joi, 19 februarie, participanții sunt invitați și la un atelier creativ, unde vor avea ocazia să exploreze diferite forme de exprimare artistică, într-un cadru interactiv și deschis dialogului. Mai multe detalii AICI

Evenimentul este organizat și susținut de Asociația Eurospirit, care continuă astfel seria inițiativelor culturale dedicate tinerilor și comunității locale.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -