Ziua lui Brâncuși, marcată la Ploiești printr-o expoziție și un atelier creativ la ZBOR Hub

Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi celebrată la Ploiești printr-un eveniment dedicat artei și explorării creative, organizat la ZBOR Hub.
Pe 19 și 20 februarie 2026, spațiul ZBOR din Ploiești (Strada Nicolae Simache 4) se va transforma într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de artă, găzduind o expoziție foto deschisă publicului timp de două zile.
Evenimentul își propune să aducă în prim-plan inspirația și spiritul inovator asociate cu opera marelui sculptor român.
În prima zi, joi, 19 februarie, participanții sunt invitați și la un atelier creativ, unde vor avea ocazia să exploreze diferite forme de exprimare artistică, într-un cadru interactiv și deschis dialogului. Mai multe detalii AICI
Evenimentul este organizat și susținut de Asociația Eurospirit, care continuă astfel seria inițiativelor culturale dedicate tinerilor și comunității locale.