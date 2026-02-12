Antreprenoriat natural: cum transformi o idee locală într-un brand. Întâlnire cu Ciprian Andreoiu la Zbor Hub Ploiești

Tinerii din mai multe licee din Prahova au participat la o întâlnire dedicată orientării în carieră și antreprenoriatului, organizată la Zbor Hub Ploiești – centru de tineret gestionat de Asociația Eurospirit și susținut financiar de BCR. Invitatul evenimentului a fost antreprenorul Ciprian Andreoiu, fondatorul brandului Rural – Sănătate de la țară.

Discuția a fost una deschisă, interactivă și fără clișee motivaționale. În locul rețetelor „rapide” de succes, tinerii au auzit despre eșec, perseverență și despre realitatea din spatele construirii unui brand pornit dintr-o idee locală.

„Eșecul nu e un capăt de drum”

Ciprian Andreoiu le-a vorbit liceenilor despre parcursul său antreprenorial și despre momentele dificile care apar inevitabil atunci când încerci să construiești ceva de la zero.

Mesajul central: eșecul este o etapă firească în procesul de învățare.

Antreprenorul i-a încurajat pe tineri să nu renunțe la visurile lor, să fie curioși și să se orienteze către domenii de viitor, precum inteligența artificială, dar și să învețe să colaboreze între ei.

„Stați de vorbă unii cu alții, faceți brainstorming. Orice se poate rezolva atunci când ceri ajutorul potrivit și continui să te educi”, le-a transmis acesta.

Un alt sfat concret oferit adolescenților a fost să țină un jurnal în care să noteze ce funcționează și ce nu, să își identifice punctele forte și slabe și să învețe constant din propriile experiențe.

„Reziliența este esențială, iar perseverența – capacitatea de a nu renunța – este probabil cea mai importantă calitate în antreprenoriat”, a subliniat Andreoiu.

Întrebări despre bani, planuri și finanțări

Elevii s-au arătat implicați și curioși, adresând întrebări despre provocările zilnice ale unui antreprenor, dar mai ales despre accesul la finanțare.

Discuțiile au atins subiecte precum: finanțările nerambursabile, relația cu investitorii, importanța unui plan de afaceri bine structurat, validarea unei idei înainte de lansare.

Pentru mulți dintre participanți, întâlnirea a fost primul contact direct cu un antreprenor care a construit un brand plecând dintr-o idee ancorată în realitatea locală.

Mini-interviu: „Este vorba despre a da înapoi”

La finalul evenimentului, Ciprian Andreoiu a răspuns câtorva întrebări adresate de Sara, Community Manager Zbor Hub Ploiești.

De ce ai ales să dedici două ore din viața ta unei întâlniri cu tinerii?

În primul rând, eu nu am avut parte de așa ceva când am fost licean și mi s-ar fi părut foarte fain să fi avut o comunitate ca a voastră și o inițiativă susținută de un partener mare, precum BCR, care să ne educe financiar și în spirit antreprenorial. Generației mele i-a lipsit destul de tare asta și am fost nevoiți să fim autodidacți. E mult mai ok când ai programe de mentorat care chiar îți deschid mintea.

Cu mare drag am venit și voi mai veni, pentru că este vorba despre a da înapoi. Cred că este foarte important, indiferent de domeniu, să dai ceva comunității tale, mai ales că suntem și în Prahova – eu sunt prahovean, so why not.

Cum i-ai simțit pe tinerii de la Zbor Hub Ploiești?

Mi s-au părut, în primul rând, foarte educați. I-am simțit timizi, dar nu dezinteresați. E fascinant să îi vezi cât sunt de cruzi încă, fără multă experiență de viață, dar se vedea în ochii lor o licărire – că vor să se deschidă și să învețe.

Mi s-a părut că le-a făcut plăcere și, drept urmare, cu trei dintre ei voi mai vorbi după acest atelier. Așa că eu cred că a fost un succes.

Întâlnirea de la Zbor Hub Ploiești a fost mai mult decât un simplu atelier despre afaceri. A fost un dialog despre curaj, despre greșeli asumate și despre responsabilitatea de a construi ceva care să aducă valoare comunității. Pentru tinerii prezenți, mesajul a fost clar: ideile locale pot deveni branduri, dacă sunt dublate de muncă, educație și perseverență.

