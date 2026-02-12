Caravana Literației ajunge la Podenii Noi: Ziua Literației pentru profesori din Prahova

Pe 21 februarie, Teach for Romania organizează, la Școala Gimnazială Podenii Noi (școală inclusă în programul Școli Strategice), un eveniment dedicat dezvoltării literației și consolidării intervențiilor educaționale care îi ajută pe copii să învețe mai bine, mai profund și mai relevant pentru viață. Pentru comunitatea noastră, 21 februarie devine „Ziua Literației” – o zi de învățare cu sens, energie și instrumente practice pe care profesorii le pot folosi imediat la clasă.

Literația: mai mult decât „citit și scris”

Literația depășește predarea tradițională a citirii și scrierii ca abilități izolate. Ea se referă la capacitatea de a înțelege, interpreta, analiza și utiliza informația scrisă în contexte variate, autentice și semnificative. Literația presupune interacțiunea activă cu textul: formularea de întrebări, construirea sensului și transferul învățării în situații reale de viață și de învățare.

Într-o lume aflată într-o continuă transformare, devin esențiale competențe precum gândirea critică, capacitatea de a formula întrebări relevante, înțelegerea profundă a textelor, creativitatea și abilitatea de a face conexiuni. Profesorii au un rol-cheie în modelarea acestor competențe, prin metode adaptate și relevante, care susțin literația în toate disciplinele, dincolo de simpla transmitere de informații.

Ce vor explora profesorii în această zi? Interdisciplinaritate și literație în toate disciplinele

Literația nu este doar despre citit. Este despre sens, conexiuni și explorare. Profesorii vor explora cum fiecare cadru didactic poate deveni un profesor de literație, indiferent de disciplina predată.

Competențe pentru o lume impredictibilă

Profesorii vor explora, prin activități practice: gândire critică, formularea de întrebări, înțelegerea profundă a textelor, creativitate și transfer – abilități cheie de care elevii au nevoie astăzi.

Formatori și facilitatori

Gimnaziu

Formator: Vasile Brașovanu este învățător la Școala Gimnazială Aletheea (București) și formator pentru adulți. Colaborează cu instituții de învățământ din întreaga țară ca consultant educațional/trainer și cu organizații nonguvernamentale din zona educației. Dezvoltă programe de formare ce răspund abilităților socio-emoționale, a celor de literație, dar și felului în care integrăm și creștem cultura organizațională potrivită în școală și în sala de clasă. Vasile este Alumn Teach for Romania, făcând parte din a doua generație de profesori pregătiți în cadrul programului.

Co-facilitatori ateliere: Ioana Ciripoiu, Alexandra Ionescu, Oana Stan – profesori Teach for Romania din cadrul școlii, motivați de misiunea Teach for Romania și de convingerea că fiecare copil merită șansa de a învăța și de a reuși, indiferent de context.

Ciclul primar

Formator: Mirela Barcan – specialist învățare – literație în cadrul Teach for Romania. S-a alăturat echipei venind dintr-o carieră de patruzeci de ani în învățământ, timp în care a fost învățător, profesor, mentor de dezvoltare profesională, formator, director, metodist, inspector școlar, evaluator al calității educației. Rolul său, de specialist în învățare – literație, este unul complex – de arhitect educațional, formator, coordonator de echipe și conector strategic, contribuind la crearea, implementarea și scalarea programelor educaționale care sprijină dezvoltarea competențelor de literație în rândul elevilor.

Facilitatori ateliere: Iuliana Nedelcu (Alumn Teach for Romania, director al școlii) și Carmen Muntenița (Alumn Teach for Romania).

Învățământ preșcolar

Formator: Alexandra Mitrică – alumn Teach for Romania, pedagog și educator pentru natură. Lucrează în proiectul de literație al organizației încă de la început, iar în acest an mentorează educatori și învățători din clasa a IV-a. În cadrul Caravanei Literației va susține atelierul pentru cadrele didactice de învățământ preșcolar.

Co-facilitator atelier: Gabriela Gheorghe (Alumn Teach for Romania).

Evenimentul se adresează profesorilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial din Prahova – din comunități rurale, vulnerabile, dar nu numai. Orice profesor curios, deschis și dornic să crească este binevenit, oferind învățare alături de formatori pasionați și dedicați, pauze de cafea și prânz într-un cadru prietenos, plus materiale și resurse pe care profesorii le pot folosi imediat la clasă.

Activitatea se traduce într-o zi de lucru dinamică, bazată pe acțiune și experimentare, cu rutine, sarcini și resurse aplicabile imediat, facilitatori cu experiență în literație și pedagogii inovatoare, alături de pauze de cafea, prânz și toate materialele necesare. În esență, Caravana Literației de la Podenii Noi este o invitație la practică, reflecție și colaborare: instrumente simple, aplicabile, care transformă literația într-un motor de învățare în orice disciplină și într-un sprijin real pentru fiecare elev.