Când intră elevii din Prahova în vacanța de schi

Elevii din Prahova vor beneficia de o vacanță în perioada 16‑22 februarie 2026, potrivit calendarului decis de inspectoratul județean școlar.

Aceasta este denumită de oficialii din Educație o ”vacanță de schi”, deși cei mai mulți elevi nu vor avea acces, din considerente financiare, la sporturile de iarnă.

Elevii revin la cursuri luni, 23 februarie până pe 4 aprilie, când va începe vacanța de Paște. Ultimul modul începe pe 15 aprilie și durează până pe 19 iunie. Atunci, elevii intră în vacanța de vară, care va dura până pe 6 septembrie.