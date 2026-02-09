Proiectul APTC, „Trăiește la volan” a ajuns și la Liceul UCECOM „Spiru Haret” din Ploiești

Proiectul APTC (Asociația pentru Transparență în Comunitate), derulat alături de IPJ Prahova, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și specialiști în conducere defensivă, a ajuns luni, 9 februarie 2026 , și la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Ploiești. Aproximativ 100 de liceeni din ani terminali au avut ocazia să înțeleagă că viteza excesivă, consumul de alcool și droguri, dar și nefolosirea centurii de siguranță la volan schimbă destine și distrug vieți.

Pentru a cincea oară prezenți în rândul tinerilor din Ploiești, inițiatorii proiectului și-au dorit nu să-i învețe pe aceștia cum să se comporte în trafic, ci să le arate ce se poate întâmpla dacă, din cauza inconștienței proprii sau a altor conducători auto, ajungi să fii implicat într-un accident rutier.

Proiectul „Trăiește la volan”, așa cum, din nou, a explicat jurnalistul Claudiu Vasilescu în fața liceenilor, nu se vrea a fi o lecție de „așa nu”, ci un fel de „uite ce se poate întâmpla dacă sfidezi legile fizicii la volan și când nu mai stăpânești tu mașina, ci invers”.

Prezenți la interacțiunea cu tinerii posesori ai permisului de conducere sau aflați în curs de obținere a acestuia au fost și comisarul Adrian Iosif din cadrul Serviciului Rutier al Poliției Prahova, plutonier adjutant Mihai Oprinoiu, pompier și paramedic SMURD în cadrul ISU Prahova, dar și Dorian Andrei Ștefan, specialist în conducere defensivă.

Fiecare a încercat, prin prisma propriului domeniu de activitate, să le vorbească liceenilor despre cum o secundă poate face diferența între viață și moarte, despre cum un destin sau mai multe pot fi curmate din cauza imprudenței și a teribilismului, dar și despre ce simte un salvator, care, dincolo de haină, e tot om, atunci când ajunge la locul unui accident, mai ales dacă implicați în tragedie sunt copii.

Liceenii au avut ocazia să vadă imagini, cenzurate e drept, din cauza impactul emoțional extrem de puternic, ale unora dintre cele mai cumplite accidente de circulație care au avut loc în ultima perioadă.

„De ce să nu conduceți cu viteză? Pentru că viteza poate ucide. Mașina are un scop funcțional, nu unul distructiv. Cea mai bună modalitate de a evita tentația vitezei este adoptarea unei atitudini corecte și asumarea responsabilității de fiecare dată când vă urcați la volan.

Maturitatea în trafic, indiferent de vârsta șoferului, trebuie să existe din primul moment în care ați devenit posesori ai permisului de conducere”, a fost mesajul unanim transmis liceenilor de la UCECOM.

De la Ștefan Andrei-Dorian, specialist în conducere defensivă în cadrul școlii de șoferi CCC Admis, elevii prezenți au aflat și care este viteza de la care un accident rutier se poate transforma într-unul mortal: aproximativ 60 de km/h.

La finalul întâlnirii, elevii au avut posibilitatea să testeze ochelarii care simulează starea dată de consumul de alcool și droguri, mulți dintre ei fiind șocați de limitările fizice produse de intoxicarea cu astfel de substanțe.