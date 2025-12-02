„Trăiește la volan”, proiectul APTC, a ajuns la Liceul de Transporturi Ploiești

„Trăiește la volan”, proiectul Asociației pentru Transparență în Comunitate, a ajuns astăzi la Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești. Reprezentanții asociației, alături de cei ai Poliției Prahova, ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, dar și de specialiști în conducere defensivă, i-au făcut pe tinerii prezenți să conștientizeze consecințele teribilismului și inconștienței la volan.

Cu exemple concrete, elevilor le-au fost prezentate consecințele unor decizii, aparent banale, dar care pot avea consecințe tragice în momentul în care aleg să apese pedala de accelerație sau să urce la volan sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Comisarul Adrian Iosif din cadrul Serviciului Rutier al Poliției Prahova le-a explicat elevilor momentul din care începe răspunderea în cazul unui accident rutier, cum poate fi un astfel de eveniment evitat și a răspuns întrebărilor din sală.

Marian Glonț, plutonier adjutant în cadrul ISU Prahova, le-a arătat elevilor, într-un mod cât se poate de concret, ce trebuie să facă atunci când sunt martorii unui eveniment rutier cu victime și cât de importantă este intervenția în primele minute.

Dincolo de primul impuls simțit în astfel de situații, este foarte importantă imobilizarea gâtului victime, eliberarea căilor respiratorii și solicitarea de ajutor prin 112.

Mai mult, salvatorul din cadrul ISU, le-a prezentat elevilor prezenți și ce simte o victimă în cazul unui accident rutier: șocul resimțit la impact, lovirea puternică de volanul/bordul mașinii și durerea provocată de organele interne care se lovesc în cutia toracică.

De la Ștefan Andrei-Dorian, specialist în conducere defensivă în cadrul școlii de șoferi CCC Admis, elevii prezenți au aflat și care este viteza de la care un accident rutier se poate transforma într-unul mortal: aproximativ 60 de km/h.

La finalul întâlnirii, elevii au avut posibilitatea să testeze ochelarii care simulează starea dată de consumul de alcool și droguri, mulți dintre ei fiind șocați de limitările fizice produse de intoxicarea cu astfel de substanțe.

„Trăiește la volan”, proiectul derulat în liceele din Ploiești de Asociația pentru Transparență în comunitate, nu este o lecție de „așa nu”, cosmetizată în sloganuri goale de conținut, ci o trezire cât de poate de dură la realitate, dat fiind faptul că elevii au ocazia să vadă imagini, cenzurate e drept, ale unora dintre cele mai cumplite accidente de circulație care au avut loc în ultima perioadă în Ploiești și nu numai.

