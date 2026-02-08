Burse și ajutoare pentru elevi: cine beneficiază și ce sume se acordă

În anul școlar 2025‑2026, elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar menite să susțină accesul la educație și să reducă inegalitățile, conform legislației și metodologiei în vigoare.

Potrivit digi24.ro, sistemul de sprijin include burse de merit, burse sociale și burse tehnologice, acordate elevilor care îndeplinesc criteriile prestabilite.

Cuantumul burselor școlare în 2026:

Bursa de merit: 450 lei/lună pentru elevii cu medii performante.

Bursa socială: 300 lei/lună pentru elevii din familii cu situații economice dificile.

Bursa tehnologică: 300 lei/lună pentru elevii din învățământ profesional.

Valoarea burselor poate fi suplimentată de autoritățile locale sau de consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de bugetele proprii.

Cum se acordă:

Bursele de merit sunt oferite elevilor cu rezultate academice deosebite, în special celor care se află în primele 15% din efectivul fiecărei clase și au medii generale de minimum 9,00 sau rezultate deosebite la admitere și competiții recunoscute.

Bursele sociale sunt acordate pe baza situației materiale a familiei, inclusiv pentru elevii cu deficiențe medicale, elevii școlarizați la domiciliu sau cei care revin din „Școala din spital”.

Bursele tehnologice sprijină elevii din învățământul profesional care obțin rezultate bune și promovează disciplinele de studiu.

Pe lângă burse, există și alte forme de sprijin, cum ar fi tichetele sociale educaționale în valoare de 500 de lei, acordate o singură dată pe an școlar elevilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pentru achiziția de rechizite și materiale școlare.

Aceste măsuri sunt parte din politicile educaționale ale statului român și urmăresc atât stimularea performanței școlare, cât și sprijinirea accesului egal la educație pentru elevii din medii vulnerabile.