Elevii români, fruntași la capitolul exces de dispozitive digitale

Potrivit unui raport PISA, elevii cu vârste de 15 ani petrec, în medie, 16% din timpul lor, într-o zi de școală, pentru activități pe dispozitive digitale pentru destindere în afara școlii.

25% dintre ei petrec mai bine de 4 ore pe zi în medii digitale, pentru destindere. Procentul este mult mai ridicat în România, în condițiile în care timpul excesiv petrecut pe dispozitive digitale este asociat, în medie, cu rezultate mai slabe la matematică, mai puțin timp petrecut cu alte activități și un sentiment redus de apartenență la școală, notează site-ul edupedu.ro.

Sursa citată mai precizează faptui că raportul „Timp limitat pentru învățare și joacă” se bazează pe răspunsurile oferite de elevii în vârstă de 15 ani, iar România se poziționează pe locul al treilea în rândul celor peste 80 de sisteme din lume luate în calcul, din punct de vedere al numărului de elevi ce folosesc în exces dispozitive digitale, înainte și după școală, însemnând un procent de 40% din total.

Copiii care petrec peste 4 ore pe zi pe dispozitive digitale, pentru destindere, tind să ajute mai puțin cu treburile casei, înainte sau după școală. Deopotrivă, elevii care petrec excesiv de mult timp pe dispozitive digitale, pentru destindere tind să aibă o senzație mai slabă de apartenență la comunitatea școlară.