Când revin elevii la școală după vacanța de toamnă

După o săptămână de vacanță, luni, 3 noiembrie, începe al doilea modul de școală care va dura 7 săptămâni, până pe 19 decembrie, când va începe vacanța de Crăciun, care durează până pe 7 ianuarie 2026.

Modulul trei de studiu începe joi, 8 ianuarie 2026, și se încheie, în Prahova, vineri, 20 februarie 2026. Din 22 februarie începe vacanța de schi.

Modulul patru începe luni, 2 martie 2026, și durează până vineri, 3 aprilie 2026.

Vacanța de primăvară/Paște începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și se încheie marți, 14 aprilie 2026.

De miercuri, 15 aprilie 2026, elevii revin la școală pentru cel de-al cincilea modul care durewază până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și durează până duminică, 6 septembrie 2026.