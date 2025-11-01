Când primesc elevii primele burse de merit

Elevii care s-au încadrat în acest an școlar la bursă de merit primesc primii bani pe 20 noiembrie. Sumele vor fi acordate pentru lunile septembrie și octombrie. Următoarele plăți se fac pe data de 20 a fiecărei luni.

Începând din acest an școlar, bursele de merit sunt acordate pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase, pragul fiind stabilit la nota medie generală 9.

Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți primesc bursă de merit.

În Prahova, în anul școlar anterior, 10.309 elevi au primit burse de merit, suma acordată lunar fiind de 450 de lei.

Bursa de merit se acordă doar dacă elevul beneficiar a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior.

Plata burselor se face prin transfer bancar sau în numerar, iar școlile nu impun deschiderea la o anumită bancă a conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor, potrivit metodologiei.